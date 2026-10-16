Por: Noticiero 90 minutos

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Halloween está cerca, y muchos ven en esta celebración la ocasión ideal para sumergirse en una maratón de películas de terror. De acuerdo con Rotten Tomato, reconocido portal estadounidense dedicado a la crítica y reseña de cine, la plataforma actualizó su lista de las 200 mejores películas de terror de todos los tiempos. Esta selección incluye tanto clásicos como títulos contemporáneos, abarcando diferentes vertientes del género y garantizando opciones para distintos gustos cinéfilos.

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El ranking elaborado por Rotten Tomato considera criterios como la valoración del público y los críticos, el número de reseñas y el año de estreno de cada producción. Entre las historias seleccionadas predominan dos tendencias: el horror sobrenatural y el terror psicológico. Así, la lista se convierte en una guía relevante para quienes buscan experiencias realmente intensas en la pantalla durante la celebración de Halloween.

Entre las producciones destacadas figura ‘His House’ (2020), una historia en la que una pareja de refugiados sudaneses llega a Inglaterra con la esperanza de empezar de nuevo. Sin embargo, la tranquilidad pronto se transforma en un escenario de fenómenos sobrenaturales, mezclando el terror con el drama del desplazamiento y el trauma, de acuerdo con Rotten Tomato. Por su parte, ‘Bajo la sombra’ (2016) sitúa su relato en plena guerra Irán-Irak, donde una madre y su hija afrontan acontecimientos inexplicables tras la caída de un misil cerca de su hogar.

Otra cinta reconocida es ‘El lamento’ (2016), centrada en el impacto que tiene la llegada de un extranjero misterioso en una comunidad rural. Aquí, el miedo y la superstición se alimentan mutuamente, mientras un policía intenta descifrar los horrores que azotan a los habitantes. ‘Salir’ (2017), dirigida por Jordan Peele, aborda con una mezcla de terror y sátira social el tema del racismo y los desequilibrios de poder a través de la historia de una visita familiar.

No puede faltar ‘El Babadook’ (2014), en la que una madre y su hijo se ven perturbados por la aparición de una misteriosa criatura tras la muerte del padre. De igual manera, ‘Deja entrar a la persona adecuada’ (2008) utiliza el terror vampírico para explorar la soledad y la amistad en la Suecia contemporánea.

Al listado se suman títulos que exploran diferentes lenguajes audiovisuales y formatos, como ‘Host’ (2020), que utiliza la videollamada como recurso central, y clásicos imprescindibles como ‘La novia de Frankenstein’ (1935). Cerrando la selección, películas como ‘Los seres queridos’ (2009) y el emblema japonés ‘Ringu’ (1998) evidencian la riqueza y variedad de propuestas del género.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las películas de terror recomendadas en la lista actualizada de Rotten Tomato?

La lista de Rotten Tomato reúne diez películas de terror destacadas, que van desde producciones recientes como ‘His House’ (2020), ‘Host’ (2020) y ‘El lamento’ (2016), hasta clásicos como ‘La novia de Frankenstein’ (1935), abordando subgéneros como el horror sobrenatural, el terror psicológico y el vampírico, según el portal de críticas de cine.

¿Qué elementos definen a una buena película de terror según las reseñas de críticos y público?

De acuerdo con la información del listado de Rotten Tomato, las mejores películas de terror son aquellas que combinan tramas originales, atmósferas inquietantes y la capacidad de provocar emociones intensas, además de recibir buenas calificaciones tanto de críticos como de la audiencia, y contar con un elevado número de reseñas que avalan su impacto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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