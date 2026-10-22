Por: Noticiero 90 minutos

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La lectura en Colombia sigue consolidándose como una herramienta para conocer distintas realidades y conectar a las personas con diversas perspectivas. En el país, según el estudio de la Cámara Colombiana del Libro, aproximadamente siete de cada 10 personas que leen libros lo hacen entre uno y cinco veces al año, mientras que los mayores de 18 años promedian 3,75 libros leídos al año. Es en este contexto que Cali se prepara para celebrar la edición número 11 de su Feria Internacional del Libro, bajo el lema ‘CaliLee 2026’, una cita con la cultura que se realizará del 23 de octubre al 2 de noviembre en el Bulevar del Río y el Paseo Bolívar.

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De acuerdo con la información suministrada por los organizadores, este festival llega con una programación gratuita para todo público, abarcando literatura, gastronomía y música. En esta ocasión, se anuncian cerca de 900 actividades, entre presentaciones de libros, conversatorios, talleres y propuestas especialmente pensadas para niños, jóvenes y adultos, en un esfuerzo por ofrecer espacios de encuentro donde la lectura sea el eje central. Figuras reconocidas como Mario Mendoza, Amalia Andrade, Claudia Palacios y Evelio Rosero hacen parte de los más de 200 autores nacionales e internacionales invitados, lo que refuerza la dimensión internacional del evento.

Uno de los mayores atractivos para esta nueva edición será la participación de República Dominicana como país invitado de honor. Según los organizadores, la delegación de ese país estará compuesta por más de 40 representantes, entre los que se cuentan escritores, funcionarios y gestores culturales. La programación incluirá encuentros literarios, presentaciones de libros, y eventos donde la música, la danza, el teatro, la artesanía, la gastronomía y el cine serán parte de un diálogo cultural entre el Caribe y Cali. La presencia de República Dominicana permite así abrir una ventana para explorar los vínculos históricos y culturales compartidos por ambas regiones a través de sus tradiciones y expresiones artísticas.

La Feria Internacional del Libro ‘CaliLee 2026’ se presenta entonces como un espacio que va más allá de la lectura, integrando diferentes manifestaciones culturales y fortaleciendo los lazos entre comunidades, autores y lectores. Según la Cámara Colombiana del Libro, el 62 % de quienes leen lo hacen por placer y el 42 % mantiene este hábito de manera cotidiana. Estos datos reflejan la importancia creciente de los libros y la lectura como formas de encuentro y aprendizaje en el contexto local y nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos libros leen los colombianos al año, según la Cámara Colombiana del Libro?

De acuerdo con el estudio de la Cámara Colombiana del Libro, las personas mayores de 18 años en Colombia leen en promedio 3,75 libros al año. Además, se destaca que siete de cada 10 personas que leen consumen entre uno y cinco libros anualmente, y el 62 % lo hace principalmente por placer, con un 42 % de personas que indican tener el hábito de lectura casi todos los días.

¿Cómo será la participación de República Dominicana en CaliLee 2026?

La participación de República Dominicana como país invitado de honor en CaliLee 2026 incluirá una delegación de más de 40 representantes, según los organizadores. La programación contará con actividades literarias, musicales, de danza, teatro, artesanía, gastronomía y cine, permitiendo así un intercambio cultural que resaltará los vínculos entre el Caribe y la ciudad de Cali.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.