Por: CENET

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La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) lanzó recientemente una estrategia reforzada de inspección, vigilancia y control sobre las generadoras térmicas del país, enfocándose especialmente en las plantas localizadas en la región Caribe. Esta decisión responde a la necesidad de asegurar que las generadoras térmicas cuenten con la disponibilidad y la capacidad operativa requeridas para respaldar el suministro de energía eléctrica ante escenarios como el fenómeno de El Niño y la inminencia de la temporada seca, según el comunicado oficial de la Superservicios.

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Esta medida se enmarca dentro del Plan Energía Ya, un programa impulsado por el Gobierno Nacional, cuyo propósito es asegurar que las empresas generadoras cumplan con las obligaciones de respaldo energético financiadas por los usuarios mediante el cargo por confiabilidad. Este cargo tiene como función asegurar la disponibilidad de recursos de generación adicionales en el sistema eléctrico en casos donde la producción hidroeléctrica disminuye.

De acuerdo con la Superservicios, las inspecciones están dirigidas a determinar si las plantas térmicas tienen la capacidad de responder efectivamente a las necesidades del sistema eléctrico, especialmente en momentos de baja disponibilidad de agua en los embalses. En caso de detectar incumplimientos durante estas visitas, la entidad advirtió que se darán inicio a las actuaciones administrativas pertinentes según la legislación vigente, lo que podría derivar en sanciones para las empresas involucradas.

Las jornadas de inspección comenzaron el 3 de noviembre en las instalaciones de Gecelca 3, en Puerto Libertador, Córdoba, y Lebsa, en Barranquilla, Atlántico. Posteriormente, el 4 de noviembre, el turno fue para la planta Tesorito, en Sahagún, Córdoba. Para el 6 de noviembre, se visitaron las plantas Termocandelaria en Cartagena y Termoflores en Barranquilla, dentro de un cronograma que integra futuras inspecciones a diversas instalaciones de la región Caribe.

Durante estos recorridos, los funcionarios verifican la operación, disponibilidad y capacidad de respuesta de las plantas; además, revisan el cumplimiento de las obligaciones regulatorias definidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). También se examina la situación financiera de las empresas y se monitorea la infraestructura eléctrica y la implementación de los Planes de Gestión del Riesgo de Desastres.

Este proceso se da en un contexto donde el almacenamiento de los embalses alcanza el 77,87% y el país cuenta con aproximadamente 30 días de lluvias antes del inicio de la temporada seca, según cifras oficiales. Por ello, la Superservicios y la ministra de Minas y Energía, María Noemí Arboleda, han llamado a los usuarios a reducir el consumo, especialmente entre las 6:00 p. m. y 9:00 p. m., recomendando prácticas como apagar luces innecesarias y evitar el uso de electrodomésticos de alto consumo en esas horas.

El Gobierno reitera su compromiso de verificar que las plantas térmicas cumplan su función de respaldo en el sistema eléctrico, y advierte que los procesos de control y fiscalización continuarán dentro del marco del Plan Energía Ya.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el cargo por confiabilidad en la energía eléctrica en Colombia?

El cargo por confiabilidad es un mecanismo financiero que los usuarios del servicio de energía eléctrica pagan para garantizar que existan plantas de generación disponibles cuando se presenten situaciones de baja producción hidroeléctrica, como ocurre durante el fenómeno de El Niño. Según Superservicios, estos recursos aseguran que el sistema pueda respaldarse con generación térmica u otras fuentes en momentos críticos.

¿Por qué las inspecciones a plantas térmicas en la región Caribe son clave para el servicio eléctrico?

Las inspecciones a las plantas térmicas de la región Caribe resultan clave porque estas instalaciones cumplen una función de respaldo en el sistema eléctrico nacional. De acuerdo con Superservicios, su adecuado funcionamiento es esencial ante restricciones de generación hidroeléctrica causadas por bajas en el nivel de los embalses, permitiendo así mantener la continuidad del suministro eléctrico para los usuarios del país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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