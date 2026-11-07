Por: CENET

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La Electrificadora de Santander (ESSA), que forma parte del Grupo EPM, realizó una relevante emisión de bonos de deuda pública interna por 200.000 millones de pesos en el mercado colombiano. Estos fondos serán destinados a respaldar proyectos de inversión, cubrir necesidades operativas y fortalecer el capital de trabajo, aseguró la empresa. La operación se convirtió en la segunda emisión de bonos que ESSA lleva a cabo en el mercado principal de valores colombiano, como parte de su estrategia orientada a diversificar las fuentes de financiación y así garantizar la sostenibilidad financiera de la compañía.

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De acuerdo con la información suministrada, la respuesta positiva del mercado fue evidente, registrando una demanda total de 371.600 millones de pesos, es decir, 1,86 veces el monto originalmente ofrecido. Esta cifra permitió adjudicar la totalidad de la emisión en condiciones favorables para la empresa.

Los bonos fueron emitidos a plazos de cinco y doce años y están indexados al Índice de Precios al Consumidor (IPC), utilizando una tasa efectiva anual del 7,79%. Según indicó ESSA, los recursos conseguidos permitirán la ejecución de su plan de inversiones y la atención de aspectos clave relacionados con la operación diaria, así como la gestión de liquidez que demanda el negocio energético.

José Gregorio Ramírez Amaya, gerente encargado de ESSA, destacó la importancia de esta operación, señalando que proporciona un fortalecimiento significativo para la financiación a largo plazo de la compañía. Este respaldo es fundamental para las inversiones orientadas a la expansión y modernización del sistema eléctrico en la región donde opera la empresa.

ESSA actualmente desarrolla actividades clave en el sector energético, tales como la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. Su mayor presencia se evidencia en Santander, donde tiene casi el 70% del mercado de comercialización. Asimismo, la empresa mantiene operaciones activas en otros departamentos como Cesar, Bolívar, Antioquia y Boyacá.

Adicionalmente, ESSA cuenta con dos centrales hidroeléctricas, cuya capacidad instalada conjunta alcanza los 21,2 megavatios, opera 82 subestaciones y presta el servicio eléctrico en un área cercana a los 37.000 kilómetros cuadrados. Al cierre del primer semestre de 2026, la empresa reportó más de 973.000 clientes y una cobertura energética del 99% en los municipios bajo su influencia, según datos oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la emisión de bonos de ESSA tuvo una alta demanda en el mercado colombiano?

La emisión de bonos de ESSA por 200.000 millones de pesos recibió una demanda de 371.600 millones, lo que indica gran interés por parte de los inversionistas. Según la información entregada por la empresa, este resultado refleja la confianza del mercado en la solidez financiera de ESSA y en su plan de inversiones para modernizar y expandir el sistema eléctrico, así como en la rentabilidad ofrecida por los bonos indexados al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

¿Qué proyectos e inversiones financiará ESSA con los recursos obtenidos en la emisión de bonos?

De acuerdo con lo informado por ESSA, los recursos obtenidos mediante la emisión de bonos servirán para respaldar proyectos de inversión, atender necesidades operativas y fortalecer el capital de trabajo. Estos fondos estarán orientados principalmente a la expansión y modernización del sistema eléctrico, apoyando así la cobertura y la calidad del servicio en los departamentos en los que la empresa tiene presencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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