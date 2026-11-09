Por: Portal Bogotá

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El reconocido actor, director y escritor de teatro Primo Rojas vuelve a las tablas del Teatro El Ensueño con una de sus obras más emotivas: ‘Las botas del tío Manuel’. Esta producción, que se escenificará el sábado 5 de diciembre de 2026 a las 8:00 p. m. en el escenario ubicado en la transversal 70D #60-90 sur, en la localidad de Ciudad Bolívar, retrata la vida de un campesino humilde que, con mucho esfuerzo, logra que sus hijas viajen a la ciudad para estudiar, con el ingenuo deseo de que se conviertan en personas de bien.

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De acuerdo con la información divulgada por el portal oficial Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, la obra de Primo Rojas plantea una reflexión profunda acerca del arraigo, la identidad y las tensiones familiares que pueden surgir cuando el origen humilde se enfrenta con las aspiraciones sociales y el ambiente universitario de la ciudad. Las hijas del protagonista, tras integrarse a la vida urbana y a la universidad, experimentan vergüenza por su pasado campesino y, especialmente, por su padre. Esta transición las lleva a ocultar su verdadero origen ante nuevas amistades, simulando pertenecer a una clase social más alta.

‘Las botas del tío Manuel’ utiliza un lenguaje sencillo y directo, mezclado con elementos poéticos y filosóficos, para abordar desde el humor negro cuestiones tan universales como los celos, el rechazo y la desconexión con las raíces. La obra ofrece así una mirada crítica y, al tiempo, conmovedora, sobre la búsqueda de reconocimiento y los sacrificios que implica la movilidad social en Colombia.

El evento tendrá lugar en el Teatro El Ensueño y la entrada cuenta con costo, según información publicada por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. Esta puesta en escena confirma el compromiso del teatro capitalino con la difusión de historias locales que conectan directamente con la experiencia de los bogotanos y colombianos en general.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿De qué trata la obra ‘Las botas del tío Manuel’ de Primo Rojas?

La obra, según Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, narra la historia de un campesino que realiza grandes sacrificios para que sus hijas estudien en la ciudad, pero al integrarse ellas a la vida universitaria, sienten vergüenza de su origen y de su padre, y deciden ocultar sus raíces. A través de un lenguaje sencillo y elementos poéticos y filosóficos, la pieza aborda temas como el rechazo, el arraigo y el humor negro frente a los conflictos familiares y sociales.

¿Cuándo y dónde se presentará ‘Las botas del tío Manuel’ en Bogotá?

La obra se presentará el sábado 5 de diciembre de 2026 a las 8:00 p. m. en el Teatro El Ensueño, ubicado en la transversal 70D #60-90 sur, en la localidad de Ciudad Bolívar, de acuerdo con la información oficial del evento. Las entradas están disponibles para quienes deseen asistir.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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