Luego de lo que fue el Mundial masculino que se jugó en Estados Unidos, México y Canadá, ahora los esfuerzos de la Federación Colombiana de Fútbol están enfocados en el Mundial Femenino, que se llevará a cabo en Brasil en 2027.

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(Ver también: Se terminó el sueño: Colombia cayó con Corea y ahora buscará la medalla de bronce del Mundial)

El combinado nacional viene con mucha expectativa debido a lo que ha conseguido en los últimos años, como el subcampeonato en la Copa América y el título de la Liga de las Naciones Femenina de la Conmebol.

Para este torneo, la idea de la Selección Colombia es sacar una camiseta alternativa muy llamativa, que será la que vestirán las jugadoras en la mayoría de los compromisos.

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Cómo será la camiseta de la Selección Colombia

La página Footy Headlines, que conoce de primera mano cómo serán los uniformes de los distintos equipos en el mundo, dio a conocer el diseño que tendrá la segunda camiseta del combinado nacional, que será color roja.

Según el diseño mostrado por esta página, la camiseta tendrás las líneas de las mangas, el logo de Adidas y el logo de la Federación Colombiana de Fútbol en color blanco. Además, en su torso contará con un diseño bastante particular, con varias formas y figuras muy llamativas. La camiseta sería la siguiente:

@Footy_Headlines filtró la que sería la segunda camiseta de la Selección Colombia Femenina para el Mundial Brasil 2027.

#WbeimarLoDice https://t.co/82XgBSAqRg — Wbeimar lo dice (@wbeimarlodice) November 10, 2026

Hasta el momento, Adidas no ha hecho oficial esta versión, pero se estima que haga una presentación pronto teniendo en cuenta que ya se aproxima el sorteo de los grupos para la Copa del Mundo que será en 2027.

(Ver también: Cuál es el próximo gran reto de la Selección Colombia; se viene emocionante Mundial en Brasil)

Cuándo es el Mundial Femenino

Cabe recordar que el Mundial Femenino será del 24 de junio al 25 de julio de 2027 y las fases serán durante los siguientes días:

Fase de grupos: 24 de junio al 8 de julio.

Octavos de final: 10 al 13 de julio.

Cuartos de final: 16 y 17 de julio.

Semifinales: 20 y 21 de julio.

Final: 25 de julio en el estadio Maracaná.

El sorteo del Mundial, por lo pronto, será el 11 de diciembre, fecha en la que se conocerá la suerte del combinado nacional.

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