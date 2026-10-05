Los más pequeños vuelven a tomarse el escenario de ‘Yo Me Llamo’. Luego del éxito de la primera edición, el programa de Caracol Televisión dará paso nuevamente a su etapa ‘Yo Me Llamo Mini’, en la que los niños serán protagonistas y pondrán a prueba sus habilidades para la imitación.

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La nueva fase contará, además, con el regreso de uno de los personajes más recordados de la televisión infantil colombiana: Aurelio Cheveroni, el reconocido lobo rojo del antiguo Club 10, quien volverá a ocupar un lugar en la mesa de jurados. Caracol ya había confirmado su participación en esta temporada.

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La dinámica tendrá un cambio especial. Los 20 mejores imitadores que permanecen en la competencia de adultos tendrán la responsabilidad de acompañar y formar a 20 niños que llegarán a esta etapa.

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Cada participante deberá convertirse en una especie de padrino para uno de los pequeños imitadores y poner en práctica los conocimientos adquiridos durante su paso por la ‘Escuela de Yo Me Llamo’.

El objetivo será ayudar a que cada niño perfeccione su presentación, caracterización y habilidades vocales para acercarse lo máximo posible al artista que eligió representar.

La versión infantil está dirigida a menores entre los 5 y 13 años y, en su proceso de convocatoria, exige la autorización de padres o representantes legales.

Aurelio Cheveroni vuelve a la mesa de jurados

Uno de los grandes atractivos de esta etapa será el regreso de Aurelio Cheveroni, personaje que durante años acompañó a los niños colombianos desde Club 10.

El lobo rojo volverá a compartir la mesa de evaluación con Amparo Grisales, César Escola y Élder Dayán Díaz, quienes tendrán la tarea de valorar el desempeño de los pequeños participantes.

No es la primera vez que Cheveroni participa en esta versión del concurso. En 2025 se incorporó como cuarto jurado durante la etapa infantil, protagonizando además una emotiva despedida al finalizar aquella competencia.

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La llegada de ‘Yo Me Llamo Mini’ representa una nueva fase dentro de la actual temporada del concurso. Una vez concluya esta competencia infantil, el programa avanzará hacia su etapa definitiva con los imitadores adultos que continúan en carrera.

Así, mientras los concursantes más experimentados tendrán el reto de convertirse en mentores, los niños buscarán demostrar que el talento para la imitación también puede llegar en versión mini. La nueva etapa se podrá disfrutar después de Noticias Caracol de las 7:00 p. m., de acuerdo con el anuncio de Caracol Televisión.

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