El futuro de los conciertos de Ryan Castro y Karol G en el estadio El Campín de Bogotá despertó dudas por los problemas que presentó la gramilla luego de los shows de BTS y el cambio que tuvo que hacer Fonseca, quien pasó del estadio al Vive Claro. Frente a la posibilidad de más cambios en la agenda, el empresario Diomar García, quien también organiza estas presentaciones, se pronunció.

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“Creemos que sí, no se contaba que pasara lo que pasó con la grama después del concierto de BTS, pero creemos que la programación en El Campín va a seguir de la misma manera como estaba”, dijo en Blu Radio.

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La preocupación surgió después de que la gramilla de El Campín presentara deterioro tras los conciertos de BTS del 2 y 3 de octubre. El estado de la cancha quedó en el centro de la discusión por la suspensión el partido entre Millonarios y Once Caldas, previsto para el 13 de octubre.

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Aunque García expresó confianza en que los demás espectáculos se realicen según lo planeado, su declaración no equivale a una garantía definitiva frente a posibles decisiones de las autoridades o de la administración del estadio. Por ahora, el empresario sostiene que la programación seguirá como estaba prevista, mientras la recuperación de la cancha continúa siendo un asunto central para el desarrollo de los eventos deportivos y musicales.

¿Cuándo son los conciertos de Ryan Castro y Karol G en El Campín?

El concierto de Ryan Castro, con su espectáculo Awooween, está programado para el 31 de octubre de 2026 en El Campín. Por su parte, Karol G tiene previstas tres presentaciones de su Tropitour los días 4, 5 y 6 de diciembre de 2026. Estas fechas hacen parte de la agenda anunciada para el cierre del año en el estadio bogotano.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.