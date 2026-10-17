Paola Turbay estuvo cerca de dar un giro inesperado a su trayectoria, lejos de las cámaras y los escenarios. La actriz recordó en una entrevista con Teleantioquia que, hace más de tres décadas, recibió una propuesta para aspirar a la presidencia de Colombia, luego de alcanzar una gran popularidad tras su paso por los reinados de belleza.

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“Esto fue hace 32-33 años, algo así. Esas fueron para elecciones presidenciales donde ganó Samper, hubiera ganado. Hicieron una encuesta y los niveles de popularidad que yo tenía en ese momento… tenía 21 años, y toda la popularidad era gigante”, contó Turbay.

La actriz explicó que, en aquella época, la televisión y la radio concentraban buena parte de la atención pública. “Había dos canales de televisión, algunas emisoras de radio, y toda la atención se concentraba ahí. Cuando yo salía al aire, lo veía todo el mundo, y las pocas personas que éramos reconocidas éramos muy populares y con alta aceptación. Hicieron esa encuesta a ver quién tenía ese favoritismo entre la gente al momento de elegir un candidato presidencial, y salió mi nombre, y empezaron a hacer encuestas, en las que yo ganaba en todas”, agregó.

La propuesta llegó de un grupo de empresarios que le ofrecieron una candidatura y el respaldo de asesores para conformar un eventual gobierno. Sin embargo, Turbay cuestionó el papel que tendría en ese proyecto.

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“Ahí fue cuando les dije: ‘Esperen, ¿ustedes me están ofreciendo a mí ser un títere?’. Un títere con un guion, escrito por ellos, pero y yo gano y qué… es un insulto lo que ustedes me están ofreciendo. Pero no, gracias”, comentó.

La actriz también aseguró que ha recibido otras invitaciones para entrar en política, pero no ha cambiado de opinión. “Pacho me ha ofrecido lanzarme a encabezar listas. De chiquita pensé en ser presidenta, a mí la política no… para nada”, concluyó.

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