Por: Caracol TV

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Desde el entorno cercano a Norberto Peluffo, panelista de ‘Jugada Maestra’, de Ditu, y técnico invitado a las transmisiones de ‘Gol Caracol’ desde hace años, se informó en las últimas horas que la intervención quirúrgica que tenía programada para tratar los quebrantos de salud que viene aquejando desde el mes de abril pasado salió de forma satisfactoria. El exjugador de Nacional, Millonarios, América de Cali y de la Selección Colombia viene recuperándose, sin que se reporten signos de alarma por su estado de salud.

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Una fuente cercana al también entrenador le confirmó a ‘Gol Caraco’ las buenas nuevas, en pro de no generar alarma entre los demás medios nacionales, los aficionados al fútbol e incluso entre colegas que han estado pendientes de las noticias relacionadas con él.

“El tema de la intervención a la que fue sometido Norberto estaba programada, no fue de urgencia, ni tampoco que haya entrado en una crisis. La operación salió bien, el tema de la solicitud de la sangre es normal en la intervención que se le realizó. Esto dentro del proceso evolutivo que viene adelantando en su tratamiento, estamos esperando con el paso de los días lo que viene y lo que vayan recomendando los médicos”.

Además de eso, en medio de contacto también se hizo claridad en que “el profe Peluffo tiene otra operación programada. Afortunadamente la que se le practicó hace algunas horas, salió bien; no se encuentra en cuidados intensivos, ni nada parecido. Todo sobre ruedas”.

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Hay que indicar que en redes sociales circuló el fin de semana anterior un pedido de donantes de sangre O+ para el otrora volante, hecho que produjo alerta.

Así las cosas, desde el Gol Caracol seguimos haciendo votos para la mejoría de Norberto Peluffo, un hombre de nuestra casa, que ha compartido con el equipo periodístico y de producción cubrimientos de mundiales de fútbol, Eliminatorias Sudamericanas, Copas América y otros eventos de gran relevancia e importancia.

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