Por: Gol Caracol

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La Selección Colombia prepara cambios de peso en su alineación de cara a su próximo partido frente a Chile, previsto para este martes 17 de noviembre de 2026. Bajo el mando de Néstor Lorenzo, el equipo nacional tiene la intención de darles espacio en el equipo titular a varios jugadores jóvenes y debutantes que han sido convocados para esta ocasión, en un proceso que busca evaluar en tiempo real su rendimiento competitivo. Además, en la portería también podrían verse novedades interesantes que marcarían el inicio de una etapa de transición en esa posición.

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De acuerdo con la información recopilada en la concentración del seleccionado colombiano, el técnico Néstor Lorenzo ha venido realizando cambios significativos durante los entrenamientos más recientes. Estas modificaciones buscan detectar el nivel real de futbolistas que han venido pidiendo oportunidades y que aún no han logrado la cantidad de minutos esperados en las convocatorias anteriores. El periodista Cristian Marín, en el programa 'Mañanas Blu' de Blu Radio, entregó detalles concretos sobre estos movimientos, revelando que durante las prácticas se vio a jugadores como Juan David Cabal desempeñándose por la banda izquierda y a Juan Manuel Rengifo con posibilidades de aparecer como titular.

En palabras de Marín, "Varios cambios tendrá la Selección Colombia, entre ellos en la portería y la inclusión de Juan David Cabal por la izquierda. Con Juan Manuel Rengifo también probó el técnico Lorenzo y podría ser inicialista. Esta convocatoria tiene muchísimos jugadores nuevos y jóvenes, que de momento, no reciben el tiempo esperado en un partido para demostrar sus condiciones, algo por los que todos han pasado y hay que tener paciencia". Según el periodista, estas variantes buscan ampliar las alternativas de la Selección sin perder la esencia táctica que Lorenzo pretende consolidar en el equipo.

La posible formación de Colombia frente a Chile, según los datos entregados por Blu Radio, sería: Aldair Quintana (en lugar de Camilo Vargas en la portería); Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Juan David Cabal en defensa; Gustavo Puerta (o Matías Orozco), Jefferson Lerma, Yaser Asprilla, Juan Manuel Rengifo y Jhon Arias en el mediocampo; con Luis Javier Suárez como principal referencia ofensiva. El objetivo de esta estrategia es fortalecer el recambio y asegurar una transición eficaz hacia los nuevos talentos, sin alterar la estructura de juego definida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles serían los principales cambios en la alineación de Colombia contra Chile?

De acuerdo con el informe de Blu Radio, los principales cambios previstos incluyen modificaciones en la portería, probablemente con Aldair Quintana como titular en lugar de Camilo Vargas, así como el ingreso de jugadores jóvenes como Juan David Cabal por la banda izquierda y Juan Manuel Rengifo en la mitad del campo. Estos movimientos responden al interés del cuerpo técnico en darles minutos a futbolistas de reciente convocatoria para evaluar su rendimiento.

¿Quiénes son los jugadores nuevos y jóvenes que tendrían oportunidad en la Selección Colombia?

Según reportes de Blu Radio, entre los nombres destacados para tener una oportunidad desde el inicio figuran Juan David Cabal, que ocuparía la banda izquierda, y Juan Manuel Rengifo, quien ha sido probado por Lorenzo durante los entrenamientos. Además, jugadores como Gustavo Puerta o Matías Orozco también podrían sumar minutos, en un enfoque dirigido a refrescar la plantilla y promover el talento joven en la Selección Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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