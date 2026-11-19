Por: Noticiero 90 minutos

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El fútbol profesional colombiano fue protagonista de una noticia de alto impacto tras confirmarse la venta del Deportivo Pereira, una de las instituciones aliadas de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor). De acuerdo con la información divulgada en el sitio web de Noticiero 90 Minutos, la formalización de este traspaso tuvo lugar en la Notaría Cuarta de Pereira. El grupo inversor ahora mayoritario está encabezado por Stiven Mesa Londoño, conocido en la industria musical como Blessd, junto a su representante y socio Santiago Jaramillo ‘Dímelo Jara’.

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Según la misma fuente, Álvaro López, quien desde 2022 poseía el 66 % del paquete accionario, entregó el control de la institución a este nuevo grupo, aunque conservará participación minoritaria en el club. En el acto de firma también estuvo presente Juan Carlos de la Cuesta, expresidente de Atlético Nacional, quien asume la vicepresidencia del equipo. De la Cuesta es una figura reconocida en el balompié colombiano, lo que aporta experiencia directiva al nuevo proyecto administrativo. Se prevé que el anuncio oficial de la transacción se haga el viernes 20 de noviembre, mientras la operación obtiene los avales requeridos por la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol.

La nueva administración llega en medio de una crisis financiera e institucional que llevó al club a ser admitido en proceso de reorganización empresarial por la Superintendencia de Sociedades en enero de 2026. Esta medida fue el resultado del incumplimiento en diversas obligaciones económicas, después de que fracasara una tentativa de negociación con inversionistas de Dubái a finales de 2025. Como resultado inmediato de la llegada de los nuevos dueños, el club pudo ponerse al día con los salarios atrasados del plantel profesional correspondientes a septiembre y octubre, y proyecta saldar lo adeudado al personal administrativo.

No obstante, de acuerdo con Noticiero 90 Minutos, los desafíos para Blessd, Dímelo Jara y la nueva dirección son sustanciales. Entre ellos destaca la necesidad de resolver seis demandas vigentes ante la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), que actualmente impiden la inscripción de futbolistas. Además, la dirigencia tendrá que reorganizar la nómina de jugadores, ya que el equipo iniciará la temporada 2027 con un serio compromiso en la tabla del descenso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los nuevos propietarios del Deportivo Pereira y cómo se repartirá la administración?

Según Noticiero 90 Minutos, el grupo inversor que ahora controla la mayoría del Deportivo Pereira está encabezado por el artista Blessd y su representante Dímelo Jara. Álvaro López conserva una parte minoritaria, mientras que Juan Carlos de la Cuesta, ex directivo de Atlético Nacional, ocupará la vicepresidencia, sumando experiencia en el ámbito futbolístico.

¿Cuáles son los principales retos que enfrenta Deportivo Pereira tras la venta del club?

La información entregada señala que el club debe superar una grave crisis financiera, afrontar el proceso de reorganización empresarial y resolver seis demandas ante la FIFA, que bloquean la inscripción de nuevos jugadores. Además, la nueva administración necesita estructurar un plantel competitivo para la temporada 2027, en la que el Pereira comenzará comprometido con la permanencia en primera división.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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