Para nadie es un secreto que Radamel Falcao García es uno de los mejores jugadores que ha tenido el país, pues su trayectoria en Europa, lo que consiguió con la Selección Colombia y más hizo que marcara una época para el deporte nacional.

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(Ver también: Falcao fue contundente y aclaró si realmente va a ir al Mundial con la Selección Colombia)

Ahora, en el club en el que mejor le fue fue, sin duda, en el Atlético de Madrid, pues allí compitió hombro a hombro con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, sumó una gran cantidad de goles y levantó tres títulos, en todos siendo figura.

Sin embargo, pese a eso no le habían puesto una placa en el estadio porque no llegó a 100 partidos con el club, pero eso cambió en las últimas horas.

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Reconocimiento del Atlético de Madrid a Falcao García

Esa condición se abolió en las últimas horas y más de 45.000 hinchas votaron para que el colombiano efectivamente tuviera su placa a las afueras del estadio Metropolitano, uno de los más llamativos de Europa.

La placa dice el nombre del jugador, acompañado por la cantidad de partidos que disputó, las temporadas que jugó y también los títulos que consiguió.

🇨🇴👏🏼🇪🇸 | FALCAO POR FIN TIENE SU PLACA EN EL PASEO DE LEYENDAS DEL ATLÉTICO MADRID. El Tigre recibió por fin un reconocimiento que merecía desde hace muchos años. Pese a que conquistó la Europa League, la Supercopa de Europa y la Copa del Rey, el colombiano había quedado por fuera del paseo original por no cumplir el requisito de disputar al menos 100 partidos con el club. Ahora, tras la renovación del espacio y una votación en la que participaron 45.000 socios, el goleador tuvo su propia placa junto a las grandes figuras de la historia rojiblanca. La huella que dejó Radamel en el Atleti lo convirtió en una leyenda eterna del club. ❤️🤍🐯 — Fútbol Gráfico (@GraficoFutbol) October 13, 2026

Cómo le fue a Falcao en Atlético de Madrid

Cabe recordar que en su instancia en la capital española, el delantero colombiano anotó un total de 70 goles repartidos de la siguiente manera:

Liga de España: 52 goles.

Europa League: 13 goles.

Copa del Rey: 3 goles.

Supercopa de Europa: 2 goles.

(Ver también: Equipo panameño le bajó la persiana a la llegada de Falcao: “No existe ningún contrato”)

Además, consiguió los títulos de Europa League frente al Athletic Club de Bilbao, la Copa del Rey vs. el Real Madrid y la Supercopa de Europa contra el Chelsea de Inglaterra, teniendo una de sus participaciones más destacadas de su carrera.

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