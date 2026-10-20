En la tarde de este martes, 20 de octubre, se está jugando la tercera fecha de la primera ronda de la Champions League, una jornada en la que el partido más interesante es el del PSG de Francia contra el Barcelona de España.

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Este es un compromiso que prometía mucho porque ambos equipos están jugando bastante bien y, de hecho, son dos de los máximos favoritos para quedarse con el título de esta campaña.

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De hecho, el compromiso, en su primera parte, estuvo bastante movido, al punto de que tocó esperar hasta el 38 para ver el primer gol, que lo hizo Doué para el cuadro francés.

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Ante esto, en la jugada siguiente el equipo español salió con todo a empatar y la opción la tuvo Fermín López, pero el arquero le tapó la acción. En el rebote, quiso rematar pero al final terminó impactando en la cara al defensor ecuatoriano Willian Pacho, dejando una escena incluso aterradora.

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Pese a que los hinchas pidieron revisión del VAR, la realidad es que por el lugar de la patada y demás el árbitro lo consideró como una jugada peligrosa del defensa y no del atacante, por lo que no hubo ni revisión ni amonestación para el jugador del equipo español.

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De esta manera, el compromiso se mantuvo en 11 contra 11, manteniendo así a ambos equipos completos para que el espectáculo se mantuviera en la cancha.

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