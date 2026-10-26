Una mujer identificada como Deicy Jiménez decidió romper el silencio en una entrevista concedida a la revista Semana, donde lanzó graves señalamientos contra el expresidente Gustavo Petro. Según su testimonio, el exmandatario habría utilizado su posición para otorgar contratos estatales a cambio de favores sexuales, en el marco de una presunta red conformada por decenas de mujeres jóvenes al servicio del entonces jefe de Estado.

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Jiménez sostuvo que los contactos iniciales se concretaban a través de redes sociales mediante Adicionalmente, describió reuniones privadas en las que se consumían sustancias estupefacientes y se sostenían encuentros íntimos en hoteles o residencias particulares, asegurando la existencia de registros audiovisuales que comprometerían al exmandatario.

El impacto de las declaraciones desató de inmediato pronunciamientos en el escenario político. El analista Felipe Zuleta advirtió en Blu Radio sobre la dimensión del caso al señalar que “no son hechos aislados. Yo alguna vez le oí decir a alguien que uno no le puede decir mentiras a todos al mismo tiempo. Esto es la punta del iceberg, se lo estoy diciendo con conocimiento de causa”.

El analista Héctor Riveros desglosó en la emisora las implicaciones jurídicas del caso y explicó por qué este episodio difiere sustancialmente de anteriores controversias que han rodeado al dirigente político:

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“A diferencia de otros escándalos que han surgido alrededor de Petro, este tiene nombres propios y documentos, además de una posibilidad de rastreo probatorio, acá hay una gran diferencia, porque otra veces más allá de los dichos no aparecían personas que pusieran su nombre ni su cédula ni documentos que probaran los hechos, en cambio en esta oportunidad sí”, argumentó Riveros.

Riveros enfatizó además en la respuesta emitida por el propio Gustavo Petro, señalando que el comunicado del exmandatario aporta elementos clave al no desmentir de tajo la relación central con la denunciante:

“De seguir avanzando esto y de encontrarse algún grado de certeza sobre lo que esta señora afirmó este realmente puede ser el caso que lleve al expresidente a una declaración de indignidad por mala conducta. Quedé muy impactado con las denuncias, la crudeza de los hechos, pero me llamó mucho la atención el comunicado de Petro, porque me parece que acepta los hechos esenciales de la denuncia. Primero no niega conocer a esta persona, ese punto que es esencial él lo reclama para su vida privada, pero es un elemento esencial y si estamos hablando de estos hechos hay que probar el punto esencial que es si el expresidente Petro la conocía y tenía algún tipo de relación. El presidente acepta conocerla y por lo menos el hecho central no lo niega y el segundo hecho central es que evidentemente le ayudó, esta era una mujer de origen humilde y él le ayudó”, puntualizó el experto.

El analista concluyó recordando que la confesión pública sobre la recepción de contratos estatales plantea también implicaciones legales para la denunciante, por lo que corresponderá a los entes de control y a la justicia ordinaria determinar la veracidad de los hechos y deslindar las responsabilidades penales correspondientes.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.