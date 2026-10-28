Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un lamentable suceso se registró el miércoles 28 de octubre en el viaducto de Gualanday, sobre el corredor vial que conecta Ibagué con Chicoral. De acuerdo con la información reportada hasta ahora, un hombre joven perdió la vida tras caer desde ese punto emblemático de la vía. El cuerpo quedó tendido en una zona verde, justo frente al sector conocido como El Gato Negro, cerca de la entrada al balneario El Briceño, en el corregimiento de Gualanday.

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Las autoridades acudieron al sitio para realizar los procedimientos urgentes y la inspección técnica del cadáver. Sin embargo, no se ha dado a conocer públicamente la identidad del fallecido. La información disponible, según el reporte inicial, indica que el hombre vestía bermudas oscuras, botas altas que cubrían los tobillos y no llevaba buso en el momento del hallazgo. Por ahora, tampoco se ha confirmado qué sucedió exactamente antes de la caída, lo que deja varias preguntas pendientes sobre las circunstancias del hecho.

En la misma mañana en que ocurrió el incidente, circuló una alerta ciudadana sobre una persona que caminaba por el corredor vial que une Ibagué y Chicoral, específicamente en las inmediaciones del viaducto donde ocurrió la tragedia. Sin embargo, aún no hay verificación oficial de que ese reporte tenga relación directa con el caso atendido por las autoridades en el viaducto. Las versiones conocidas hasta el momento son preliminares, por lo que se espera que los organismos responsables esclarezcan tanto la identidad de la víctima como las razones que llevaron a este desenlace fatal.

El hecho genera consternación en la comunidad del corregimiento de Gualanday y en los medios que han acompañado el cubrimiento. Como advierten los reportes, la información sobre el caso permanece en desarrollo, por lo que se aguarda por pronunciamientos oficiales que respondan las incógnitas que rodean esta muerte.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre la causa de la muerte en el viaducto de Gualanday?

De acuerdo con los datos preliminares, no existe información confirmada sobre lo que sucedió antes de la caída que provocó la muerte del hombre joven en el viaducto de Gualanday. Las autoridades todavía adelantan investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del hecho y no han divulgado si existen otras hipótesis relacionadas.

¿Ya fue identificada la persona fallecida en el viaducto de Gualanday?

Hasta el momento, las autoridades no han revelado públicamente la identidad del fallecido, según la información reportada. Continúan las indagaciones para determinar oficialmente quién era la víctima y así poder informar a la comunidad y a sus familiares afectados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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