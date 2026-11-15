Por: El Espectador

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El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella denunció graves irregularidades en la gestión de la única zona de ubicación temporal (ZUT) que sobrevivió al cambio de mandato. Esta zona, situada en el Valle del Guamuez, en Putumayo, fue autorizada durante la administración anterior para facilitar el proceso de tránsito hacia la legalidad de integrantes de la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), bajo el liderazgo de alias Walter Mendoza. Según las autoridades citadas por la Casa de Nariño, se esperaba la llegada de al menos 200 miembros de ese grupo, pero el flujo real fue mucho menor: inicialmente acudieron 99 personas y, después, solo permanecieron 50 en el lugar.

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De acuerdo con el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ríos, el operador a cargo de la ZUT reportó reiterados episodios de consumo excesivo de licor, uso de sustancias alucinógenas y altercados dentro de las instalaciones. Dichos hechos fueron registrados oficialmente el 15 de octubre, cuando se documentó una fiesta la noche anterior, y se señaló que estos incidentes ya venían presentándose con frecuencia en la zona.

El manejo inadecuado de la ZUT ha derivado también en preocupaciones por el destino de los recursos públicos. De acuerdo con las denuncias del director del Dapre, la planeación deficiente elevó los gastos hasta 8 millones de pesos colombianos por persona, sin que se haya logrado realmente el objetivo de reintegración o tránsito hacia la democracia. Además, el contrato para el mantenimiento de la zona se estableció en 13.000 millones de pesos, y pocos días antes del cambio presidencial se le sumaron 1.127 millones adicionales, sin justificación legal aparente.

Adicionalmente, el ingreso de menores a la ZUT —prohibido por las autoridades— fue constatado el 10 de octubre, una semana después de informarse verbalmente las restricciones. Según el reporte de Carlos Ríos, existe la preocupación de que niños, niñas y adolescentes estén siendo utilizados con fines ajenos al propósito inicial de la zona. Por estas presuntas irregularidades, la Contraloría inició una verificación del uso de los recursos.

El director del Dapre subrayó que la ZUT debe ser un espacio de paso hacia la legalidad y no un sitio de recreo costeado por el Estado. Si bien existe un fallo de tutela que impide el cierre automático de la zona, esta decisión ya fue impugnada por el gobierno actual.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el gobierno investiga la gestión de la zona de ubicación temporal en Putumayo?

El gobierno investiga la gestión de la ZUT en Putumayo debido a denuncias de desvío de recursos, consumo de sustancias y la presencia no autorizada de menores, según información oficial y reportes del Dapre. Además, existen dudas sobre la justificación de gastos millonarios y se ha solicitado a la Contraloría verificar la presunta pérdida de fondos públicos.

¿Qué significa instrumentalización de menores en el contexto de zonas de ubicación temporal?

Instrumentalización de menores, en este contexto, se refiere a la posible utilización de niños, niñas y adolescentes para actividades o propósitos que no corresponden al objetivo legal de la zona, como puede ser su presencia en fiestas o para justificar la existencia de la ZUT sin que participen realmente en procesos de reintegración.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.