Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La trágica muerte de Jefferson Alonso Puello Valencia ha causado conmoción entre los habitantes de Honda, en el norte del Tolima, donde era ampliamente conocido por su oficio en la reparación de exostos y radiadores. El fallecimiento de este hombre, oriundo de Honda, se confirmó en la madrugada del sábado 14 de noviembre tras un accidente de tránsito en el corredor vial que une Honda con Mariquita, específicamente en el sector del puente de la variante sobre el río Gualí.

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Según la información consignada, el siniestro tuvo lugar en el kilómetro 44+400 de la ruta 5007, una zona transitada que facilita la conexión regional en Tolima. A pesar de lo que representa esta vía para la movilidad y el comercio local, hasta el momento no se han esclarecido las circunstancias en las que se presentó el accidente ni se ha determinado qué factores concretos provocaron el fatídico hecho.

Jefferson Alonso Puello Valencia tenía una reconocida trayectoria comercial como mecánico en Honda, donde realizaba trabajos relacionados con la reparación de exostos y radiadores, actividad por la que se había posicionado como un miembro valorado de la comunidad. El fallecimiento fue confirmado por las autoridades, quienes en estos momentos están desarrollando las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos. Se espera que estos procedimientos permitan ofrecer claridad sobre lo ocurrido y, eventualmente, identificar responsabilidades o condiciones que hayan influido en el siniestro.

El caso de Puello Valencia se suma a otros incidentes registrados recientemente en la región, que han alertado sobre los riesgos y la seguridad en importantes vías del Tolima. Las autoridades continúan su labor para reconstruir la cronología del accidente y dilucidar cuáles fueron las causas que llevaron a la trágica pérdida de este trabajador reconocible en la zona.

Esta información fue extraída conforme a los detalles publicados en los medios y declaraciones oficiales suministradas al respecto hasta ahora.

¿Dónde ocurrió el accidente que causó la muerte de Jefferson Alonso Puello Valencia en Tolima?

El accidente que le costó la vida a Jefferson Alonso Puello Valencia sucedió en el norte del Tolima, sobre el puente de la variante que cruza el río Gualí, en el corredor vial que conecta los municipios de Honda y Mariquita, específicamente en el kilómetro 44+400 de la ruta 5007.

¿Qué actividad desempeñaba Jefferson Alonso Puello Valencia en Honda?

Jefferson Alonso Puello Valencia ejercía como mecánico en Honda, donde era reconocido por su trabajo en la reparación de exostos y radiadores, una actividad que le permitió ganarse el aprecio y reconocimiento de la comunidad local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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