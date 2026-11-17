Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Un trágico accidente tuvo lugar en la vía que conecta Cajamarca con Calarcá, cuando un camión de carga se estrelló contra uno de los costados de la entrada al túnel Los Ocelotes. La víctima fue identificada como Carlos Gustavo Peña Patiño, quien transportaba queso a bordo de su vehículo tras pasar por Ibagué camino al sector conocido como La Línea. El siniestro se registró el lunes 16 de noviembre, de acuerdo con los reportes oficiales citados en el texto.

Sigue a PULZO en Discover

Según los primeros informes recopilados por las autoridades, el accidente ocurrió cuando el camión que conducía Peña Patiño descendía por el corredor vial y sufrió una falla en el sistema de frenos. Esto habría hecho que el conductor perdiera el control del automotor justo antes de llegar a un puente cercano a la entrada del túnel. En un intento por retomar el control, Peña Patiño trató de maniobrar, pero finalmente impactó con fuerza contra el costado izquierdo de la estructura del túnel Los Ocelotes.

Como consecuencia del choque, el conductor perdió la vida en el lugar del accidente. Las autoridades se encuentran adelantando labores de verificación para esclarecer las causas exactas del siniestro. Por ahora, la hipótesis principal que manejan los investigadores es que una falla mecánica, específicamente en el sistema de frenos, provocó la pérdida de control y el posterior choque fatal. Sin embargo, aún es necesario determinar con mayor precisión si este factor fue el determinante o si existieron otros elementos que contribuyeron al desenlace.

El accidente también generó afectaciones en la movilidad del sector, pues fue necesario habilitar paso reducido en sentido Cajamarca–Calarcá mientras los organismos de emergencia atendían la situación y se llevaban a cabo los procedimientos necesarios en la zona del siniestro vial. Hasta el momento, las autoridades continúan recolectando información para establecer una versión definitiva sobre el accidente, mientras que la comunidad permanece a la espera de los resultados oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué ocurrió el accidente del camión en la entrada del túnel Los Ocelotes?

De acuerdo con los reportes preliminares consignados en la información oficial, el accidente se originó por una presunta falla en el sistema de frenos del camión que conducía Carlos Gustavo Peña Patiño. Esto habría hecho que perdiera el control durante el descenso por la vía, provocando que el vehículo se estrellara contra la estructura del túnel Los Ocelotes, donde lamentablemente falleció el conductor.

¿Qué medidas se tomaron en la vía Cajamarca–Calarcá tras el accidente en el túnel Los Ocelotes?

Como consecuencia del accidente, las autoridades implementaron un paso reducido en sentido Cajamarca–Calarcá. Esto se realizó para permitir la atención de la emergencia y facilitar las labores de los organismos encargados de los procedimientos en la zona del siniestro, afectando de manera temporal la movilidad en este concurrido corredor vial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.