Por: Noticiero 90 minutos

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Cali vive una nueva jornada de movilización este jueves 19 de noviembre, enmarcada dentro del paro nacional que fue convocado por diversas centrales obreras, sindicatos, organizaciones sociales y varios sectores políticos. El objetivo central de las protestas es manifestar un rechazo colectivo al proyecto de Ley de Rescate Económico impulsado por el Gobierno Nacional, según información de 90 Minutos.

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De acuerdo con el reporte más reciente compartido por el secretario de Seguridad, Javier Garcés, hasta las 11:00 a.m. la marcha que recorre Cali se desarrolla sin mayores contratiempos y conforme a lo programado. Las manifestaciones empezaron en el Parque del Obrero y siguen un recorrido trazado por la carrera 10, la calle 15 y la avenida Segunda Norte, con un punto de llegada en la manzana T del Centro Administrativo Municipal (CAM). En este lugar los manifestantes tienen previsto realizar una concentración, que constituye una parte importante de esta jornada de protesta.

Por otro lado, en paralelo a la marcha principal, la Secretaría de Movilidad de Cali comunicó que la carrera 10 con calle 24 permanece bloqueada a causa de una manifestación en este sector de la ciudad. Para enfrentar esta situación y mitigar el impacto vial, agentes de tránsito están en el sitio prestando asistencia, así como orientando a conductores y peatones que transitan por la zona, también de acuerdo con 90 Minutos. Las autoridades recomiendan a quienes circulan por Cali contemplar rutas alternas y estar atentos a las novedades, hasta tanto sea posible restablecer la normalidad en el tráfico.

Estas movilizaciones forman parte de una convocatoria de protesta nacional que reúne la preocupación de sectores sindicales y sociales frente a las políticas económicas del gobierno, especialmente el citado proyecto de ley. La jornada transcurre en un ambiente vigilado y organizado, según los reportes oficiales, y demuestra la capacidad de convocatoria de los colectivos que, desde diferentes orillas políticas y sociales, mantienen el llamado a la movilización como mecanismo de presión y expresión ciudadana frente a decisiones gubernamentales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se realizan las marchas en Cali el 19 de noviembre?

Las marchas del 19 de noviembre en Cali se organizan en el marco del paro nacional convocado por centrales obreras, sindicatos y organizaciones sociales, principalmente como una forma de rechazar el proyecto de Ley de Rescate Económico que impulsa el Gobierno Nacional, según el reporte de 90 Minutos.

¿Cuáles fueron las afectaciones en movilidad en Cali por las marchas del paro nacional?

Según informó la Secretaría de Movilidad de Cali, durante la jornada de marchas se reportó el bloqueo de la carrera 10 con calle 24. En este punto, agentes de tránsito se encuentran gestionando la situación y orientando a los actores viales. Las autoridades recomendaron tomar rutas alternas hasta que se logre la normalización del tránsito en la zona.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.