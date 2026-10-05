Por: Noticiero 90 minutos

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Una nueva oportunidad para conectarse con el entorno y la oferta de emprendimientos llega al oriente de Cali este jueves 8 de octubre. Ese día, los habitantes de Valle Grande y sus alrededores tendrán la opción de romper con la rutina cotidiana y participar en una jornada especial que reunirá los sabores, sonidos y talentos de la zona.

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La actividad, denominada ‘De Borondo’, tendrá lugar en la Carrera 23 entre calles 85 y 81D, a partir de las 4:00 de la tarde y hasta la medianoche. Según información publicada por 90minutos.co y la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali, este evento busca incentivar a los caleños a disfrutar espacios públicos, recorrer su barrio y descubrir los negocios que mueven la economía local.

De acuerdo con los organizadores, la programación está planeada para ofrecer una mezcla de gastronomía, música, comercio y emprendimiento. Más de 100 comercios y 40 emprendimientos harán parte de la jornada, brindando alternativas para quienes desean comprar local, probar platos nuevos y compartir con familia o amigos. Esta diversidad de ofertas convierte a Valle Grande, durante unas horas, en un gran escenario donde convergen el entretenimiento y el apoyo a los negocios familiares y nuevos proyectos empresariales de la zona.

La música también marca un momento importante. El ambiente será animado por un artista sorpresa, anunciado como Corito salsero, quien llegará con ritmos autóctonos que pondrán alegría y sabor al evento. Así, la propuesta trasciende el componente comercial y se convierte en un espacio de integración para la comunidad, favoreciendo el intercambio cultural y el disfrute colectivo.

Este tipo de actividades, según lo informado en las fuentes oficiales y medios como 90minutos.co, reflejan el objetivo de promover el conocimiento de diferentes sectores de Cali e impulsar el bienestar de sus habitantes a través del fortalecimiento del comercio local. Iniciativas como ‘De Borondo’ no solo dinamizan la economía, sino que invitan al reconocimiento y apropiación del espacio público, valores clave para el desarrollo urbano y social.

¿En qué consiste la jornada ‘De Borondo’ en Valle Grande?

La jornada ‘De Borondo’ reúne más de 100 comercios y más de 40 emprendimientos de distintos sectores en el oriente de Cali, específicamente en el barrio Valle Grande. Se trata de un evento que mezcla gastronomía, música, ventas y actividades para toda la familia, con el objetivo de incentivar el apoyo al comercio local y ofrecer un espacio de recreación entre las 4:00 de la tarde y la medianoche.

¿Cómo pueden los caleños aprovechar la oferta de emprendimientos en ‘De Borondo’?

Quienes asistan a ‘De Borondo’ tendrán la oportunidad de recorrer el barrio, probar comidas variadas, conocer nuevos emprendimientos y adquirir productos de pequeños negocios. Además, los asistentes podrán disfrutar de una experiencia musical con artistas locales, lo que favorece la integración y el sentido de comunidad, todo en un solo lugar y durante unas horas pensadas para el encuentro ciudadano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.