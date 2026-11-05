Por: Portal Bogotá

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En el desarrollo del programa "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", la capital sigue impulsando acciones concretas para fortalecer la seguridad y convivencia en diferentes sectores. De acuerdo con la información oficial divulgada por la Alcaldía de Bogotá, una reciente intervención bajo el puente El Cortijo, cerca del puente de Guadua en la calle 80, evidenció la presencia de armas blancas y residuos dispuestos en cambuches improvisados. Durante este operativo, uniformados de la Policía de Bogotá encontraron cuchillos, bisturís, tijeras y machetes ocultos bajo colchones y en cajones, objetos que representan un alto riesgo para la comunidad.

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La jornada de inspección inició desde el CAI de la calle 80 y movilizó a más de 30 funcionarios de varias entidades distritales como la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Alcaldía Local de Engativá, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la Policía de Bogotá y la Décima Tercera Brigada del Ejército. Según la Policía Militar, que estableció un perímetro para garantizar las condiciones de trabajo, el objetivo era asegurar la zona mientras los equipos desmontaban las estructuras irregulares.

Llamó la atención el hallazgo de dos habitantes de calle en el lugar, quienes habían construido tres cambuches con telas y cuerdas fijadas a las vigas del puente. Además de material reciclado y objetos acumulados, se localizaron varias armas cortopunzantes entre las pertenencias. Los Gestores de Convivencia de la Secretaría Distrital de Seguridad y el personal de la Alcaldía de Engativá procedieron inmediatamente al levantamiento de los cambuches.

En el transcurso de unas tres horas, los equipos retiraron colchones, plásticos, textiles, trozos de madera, cajas y una carreta, sumando 14 metros cúbicos de residuos, equivalentes a 4,5 toneladas, según la UAESP. El acompañamiento de integrantes de la Policía y del Ejército fue fundamental para finalizar el operativo y retirar los residuos de la zona.

La acción de las autoridades se extendió hasta Ciudadela Colsubsidio, donde fue identificado un parque supuestamente usado para el expendio de drogas. Allí, la Policía abordó a un hombre con una maleta y, en el registro, halló una báscula y una bolsa con 400 gramos de marihuana. El individuo fue capturado por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, contando con la supervisión de la Personería de Bogotá para garantizar el debido proceso.

El Distrito reiteró que todas estas acciones buscan recuperar espacios públicos y contrarrestar situaciones que afectan la seguridad y la convivencia, de acuerdo con la información publicada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

¿Cómo se llevan a cabo los operativos de recuperación de espacio público en Bogotá?

Los operativos de recuperación de espacio público en Bogotá, como el realizado bajo el puente El Cortijo, involucran la coordinación entre entidades distritales, la Policía de Bogotá y el Ejército, quienes establecen perímetros de seguridad y retiran estructuras informales, armas y residuos para fortalecer la seguridad y la convivencia, según la Secretaría Distrital de Seguridad.

¿Qué delitos se combaten en los operativos realizados en Bogotá, según el Distrito?

De acuerdo con la información suministrada por la Alcaldía de Bogotá, los operativos buscan combatir delitos relacionados con la tenencia de armas cortopunzantes, el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y situaciones que atentan contra la seguridad y convivencia ciudadana, especialmente en espacios públicos intervenidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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