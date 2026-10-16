Karina García, exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’, volvió a llamar la atención en redes sociales tras revelar una de las decisiones que contempla para después del nacimiento de su bebé: consumir la placenta. La creadora de contenido aseguró que lo haría por los supuestos beneficios que tendría para su salud y apariencia física.

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La ‘influenciadora’, de 36 años, espera su primer hijo con el cantante de trap Kris R, de 25. La noticia fue confirmada por la pareja el pasado 24 de junio, cuando compartieron fotografías juntos en la playa y expresaron su felicidad por esta nueva etapa.

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Para García, este será su tercer hijo, pues ya es madre de Isabella y Valentino, fruto de relaciones anteriores.

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Karina García aclaró los rumores sobre el nacimiento de ‘Baby K’

En los últimos días, algunos usuarios de redes sociales especularon con que el bebé, a quien la ‘influenciadora’ llama cariñosamente ‘Baby K’, ya habría nacido.

Ante los comentarios, García desmintió esa información y explicó que su hijo todavía permanece en su vientre. Además, señaló que tenía una cita con el especialista durante esta semana para conocer si el nacimiento sería por parto natural o mediante cesárea.

La creadora de contenido también dejó claro que cualquier novedad relacionada con el nacimiento será comunicada directamente por ella a través de sus plataformas digitales.

Durante el embarazo, García ha compartido con sus seguidores detalles sobre los cambios físicos, las molestias y las recomendaciones médicas que ha recibido. Incluso, contó que los especialistas le habían comentado que el bebé era más grande de lo habitual, según una ecografía. Asimismo, después del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, la ‘influenciadora’ permaneció varios días en reposo por recomendación médica.

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¿Por qué Karina García quiere consumir la placenta?

Una de las revelaciones que más comentarios generó fue su intención de consumir la placenta después del parto. Según explicó, tomó la decisión porque considera que este órgano contiene nutrientes que podrían beneficiar su organismo.

“Me voy a comer la placenta para la eterna juventud, vitaminas para mi bebé”, expresó, al mencionar posibles beneficios para su cabello, sus uñas y su bienestar.

La declaración causó curiosidad entre sus seguidores, especialmente porque la’ influenciadora’ relacionó esta práctica con el colágeno y el cuidado de la apariencia física.

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Sin embargo, es importante distinguir las creencias personales de la evidencia médica: no hay pruebas científicas sólidas de que consumir la placenta después del parto mejore la salud, aporte beneficios estéticos o prevenga problemas de salud. Además, su consumo puede implicar riesgos, entre ellos la exposición a bacterias o contaminantes, por lo que se recomienda consultar con un profesional de la salud antes de considerar esta práctica.

Otras famosas que han hablado de consumir la placenta

Karina García no sería la primera figura del entretenimiento en manifestar interés por esta práctica. Celebridades como Kim Kardashian, Jennifer López, Anahí y Evaluna Montaner han sido mencionadas anteriormente en conversaciones públicas sobre el consumo de placenta después del parto.

Algunas mujeres optan por procesarla y encapsularla, mientras que otras han hablado de incorporarla a preparaciones como batidos. No obstante, que una celebridad comparta su experiencia no significa que existan beneficios médicos demostrados ni que sea una práctica recomendada para todas las madres.

¿Qué pasó con la relación de Karina García y Kris R?

Además de las novedades sobre el embarazo, la relación de la pareja también generó especulaciones entre sus seguidores.

El pasado 7 de octubre, los usuarios notaron que las fotografías con las que habían anunciado la llegada de su hijo fueron archivadas en las cuentas de ambos, lo que dio pie a rumores sobre una posible ruptura.

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Sin embargo, Kris R se refirió al tema durante su participación en el pódcast Sinvergüenza, junto a Kerry Kambe, y desmintió las versiones sobre una separación.

Mientras continúa la expectativa por el nacimiento de ‘Baby K’, Karina García ha insistido en que será ella quien comparta la información oficial sobre la llegada de su hijo y los detalles de esta nueva etapa familiar.

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