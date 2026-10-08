En una época en la firma de abogados de Abelardo de la Espriella salió al paso de una supuesta alianza con el caso de Ricardo Orrego, una huella de la campaña del ahora mandatario quedó sobre la mesa.

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Dos creadoras de contenido o ‘influenciadoras’ aparecieron como nuevos nombres en contratos con el Sistema de Medios Público de RTVC o Inravisión, como fue nombrado en el pasado gobierno de Gustavo Petro.

De acuerdo con información replicada por Noticias Caracol, ambas mujeres tienen las tareas de ejecutar contenidos digitales hasta diciembre dentro de la mencionada entidad.

El actual Gobierno Nacional cumplió dos meses desde que comenzó su administración, marcada por la tragedia del terremoto del pasado lunes 10 de agosto como primer gran reto.

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Lo cierto es que la contratación de las ‘influenciadoras’ que hicieron parte de la campaña de De la Espriella tiene detrás la experiencia de ambas como foco de interés entre propios y extraños, tema en el que resulta útil dar una mirada.

Stefany Forero Amaya y Alejandra Montes Rojas son las creadoras de ‘influenciadoras’ sobre las que ahora caen las miradas, con publicaciones lejanas al entretenimiento como suele suceder con otras figuras en redes sociales.

¿Quién es Stefany Forero Amaya?

Stefany Forero Amaya, conocida en redes sociales como Stefy Fa, es una comunicadora social, periodista y creadora de contenido colombiana. En 2026 ganó visibilidad por sus publicaciones políticas y por su llegada al sistema de medios públicos.

Forero se consolidó como una de las influenciadoras digitales cercanas al proyecto político de Abelardo de la Espriella. Durante la campaña presidencial difundió contenidos de respaldo al entonces candidato en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.

Antes de fortalecer su presencia política en redes, trabajó en actividades relacionadas con marketing y tuvo vínculos laborales con entidades como el Sena y Artesanías de Colombia. También desarrolló proyectos independientes para marcas comerciales.

Según información del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), Forero firmó el contrato el 22 de septiembre de 2026. El acuerdo tiene un valor total de $15’906.053 y contempla actividades relacionadas con el ecosistema digital de la entidad.

Forero ha defendido su formación profesional y afirmó que posee un título real y verificable, y que cualquier profesional puede aspirar a oportunidades laborales mediante los procedimientos establecidos.

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La comunicadora también sostuvo que su experiencia audiovisual no comenzó con la firma del contrato. Su cuenta oficial de Instagram tiene 28.900 seguidores y 1214 publicaciones, hasta este jueves 8 de octubre de 2026.

¿Quién es Alejandra Montes, la ‘influenciadora’?

Alejandra Montes Rojas, conocida en redes sociales como Alejandra M. Habla, es una creadora de contenido e influenciadora colombiana vinculada principalmente con publicaciones políticas y audiovisuales. 16’800.000

Montes ganó reconocimiento por apoyar durante la campaña presidencial al actual mandatario, Abelardo De la Espriella. Sus contenidos difundieron mensajes favorables al proyecto político del presidente y críticas dirigidas contra sectores de izquierda.

La cuenta oficial de Instagram de Alejandra Montes tiene 43.700 seguidores, con 730 publicaciones y 304 usuarios seguidos por ella (según registros del jueves 8 de octubre de 2026).

Su primera publicación en este espacio fue el 23 de febrero de 2026, con una imagen de la campaña de Firmes por la patria, en la que es posible observar a un tigre con la bandera de Colombia.

Su actividad digital la ubicó dentro de una red de promotores políticos que utilizó redes sociales para respaldar la campaña oficialista. También participó en la producción de piezas audiovisuales destinadas a plataformas digitales.

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La información disponible identifica a Montes como tecnóloga en creación audiovisual. Algunos reportes también señalan que cuenta con formación profesional relacionada con realización audiovisual y multimedia.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.