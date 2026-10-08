Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El gobierno encabezado por Abelardo De la Espriella emitió una circular el 7 de octubre con el objetivo de imponer una serie de medidas de austeridad enfocadas en ministros y directores de departamentos. De acuerdo con la información difundida, la directriz busca modificar la gestión operativa a través de la priorización de reuniones virtuales, la reducción significativa de viajes oficiales y la implementación de nuevas restricciones para la publicidad estatal. Según el documento, las reuniones presenciales deben ser secundarias frente a las que puedan realizarse por medios virtuales, limitando cualquier desplazamiento físico a los que sean estrictamente necesarios y plenamente justificados.

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La circular también determina que todos los viajes oficiales, tanto nacionales como internacionales, deberán realizarse utilizando la tarifa más económica que se encuentre disponible. Únicamente serán válidas excepciones debidamente sustentadas y justificadas ante las instancias correspondientes. Cuando se trate de comisiones de servicio al exterior, estas solo podrán realizarse de manera excepcional y requerirán la aprobación previa de la Jefatura de Despacho Presidencial. Además, la normativa establece que los valores de pasajes o viáticos que no se utilicen deberán reembolsarse de forma inmediata a la entidad pública correspondiente, lo que busca asegurar la transparencia y el uso eficiente de los recursos.

Uno de los elementos más destacados de esta nueva disposición se centra en la publicidad estatal. De acuerdo con la circular, queda expresamente prohibido destinar recursos para actividades cuyo propósito sea la autopromoción, el enaltecimiento o la denigración de funcionarios del gobierno nacional. Este criterio incluye piezas como agendas, almanaques, libretas, pocillos, vasos, esferos, revistas, informes impresos y folletos, así como toda clase de mensajes, imágenes, marcas o identidades del gobierno utilizadas en publicidad institucional. La limitación de gastos llega hasta la financiación de pautas, publirreportajes, testimoniales o cualquier pieza comunicativa que busque destacar la imagen, nombre, voz o retrato de servidores públicos. Incluso la comunicación relacionada con la atención de emergencias y la gestión del riesgo está sujeta a estas restricciones cuando se emplean recursos públicos.

En suma, la circular difundida el 7 de octubre establece un marco restrictivo que busca racionalizar el gasto gubernamental y evitar usos personales o partidistas de los recursos estatales, de acuerdo con el gobierno de Abelardo De la Espriella.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las nuevas medidas de austeridad para los viajes oficiales dispuestas por el gobierno de Abelardo De la Espriella?

La circular ordena que los viajes oficiales deben ser mínimos y plenamente justificados, priorizando siempre las reuniones virtuales sobre los desplazamientos físicos. Además, si el viaje es indispensable, su costo debe corresponder a la tarifa más económica disponible, y cada caso excepcional requiere fundamentación y aprobación. Las comisiones de servicio al exterior solo podrán hacerse con el visto bueno de la Jefatura de Despacho Presidencial, y cualquier valor no utilizado en pasajes o viáticos debe ser reembolsado de inmediato a la entidad pública.

¿Qué restricciones impuso el gobierno a la publicidad estatal y el uso de recursos públicos?

El gobierno prohibió destinar recursos a autopromocionar, enaltecer o denigrar a los funcionarios del gobierno nacional. La medida incluye la restricción de producir o financiar piezas como agendas, almanaques, libretas, elementos de papelería, así como revistas, folletos y toda clase de mensajes, imágenes o marcas del gobierno. También limita el uso de recursos públicos en publicidad institucional que destaque la imagen, nombre o retrato de servidores públicos, incluso en comunicación relacionada con la gestión del riesgo y atención de emergencias.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.