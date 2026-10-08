Así como la firma de abogados de Abelardo de la Espriella hizo una aclaración, José Manuel Restrepo explicó que el Gobierno Nacional analiza la implementación de un día sin IVA, aunque por ahora únicamente se mencionó para el departamento del Valle del Cauca y no con alcance nacional.

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La propuesta busca mitigar el impacto económico provocado por el fuerte sismo ocurrido el pasado 10 de agosto de 2026 en esa región, como una de las más golpeadas por la tragedia.

El vicepresidente expuso el plan durante un encuentro estratégico en Cali junto a autoridades locales, la Cámara de Comercio de Cali y 30 dirigentes gremiales, este jueves 8 de octubre de 2026.

Las autoridades enfatizaron que el proyecto permanece en etapa de estudio técnico y carece aún de aprobación oficial, según replicó Portafolio sobre el mencionado encuentro.

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Hasta la fecha no existen calendarios definidos, delimintaciones territoriales específicas ni listados de productos seleccionados para recibir el beneficio tributario del eventual día sin IVA que evalúa el Gobierno De la Espriella.

Christian Quiñónez, ex subdirector de fiscalización de la DIAN, aportó su visión sobre el impacto de estas jornadas en la recaudación fiscal.

“Respecto a los días sin IVA, la visión plana frente a esa medida es que afecta el recaudo. Y efectivamente podría decirse que se recauda menos IVA por los días en los que se colocan los días sin IVA, que es un argumento que utilizaron en el 2022 precisamente para eliminarlo de los días sin IVA”, expresó el exfuncionario en Portafolio.

A pesar de ser una iniciativa focalizada para la emergencia vallecana, la exención del IVA mantiene un intenso debate nacional desde su creación.

Las jornadas exentas nacieron mediante el Decreto 682 de 2020 para estimular la economía durante la emergencia sanitaria del covid-19.

Entre los años 2020 y 2022 se ejecutaron ocho fechas exentas amparadas por los Decretos 682, 1044, 1314 y 290.

Dichas normas cubrieron indumentaria, calzado, tecnología, electrodomésticos, útiles escolares, juguetes y productos del sector agropecuario.

Los beneficios exigían topes en Unidades de Valor Tributario y un límite máximo de tres artículos por comprador.

Actualmente, diversos sectores comerciales solicitan reactivar el mecanismo del día sin IVA en Colombia, reabriendo la controversia sobre el equilibrio entre ventas y finanzas públicas.

El punto central del debate, de acuerdo con el seguimiento de Portafolio, gira en torno a las posibles pérdidas en el recaudo de impuestos para las arcas estatales.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales precisó en el Decreto 2357 de 2022 las cifras sobre el impacto fiscal.

Según los datos oficiales de la entidad, la fecha del 3 de diciembre de 2021 generó un costo fiscal de 224.000 millones de pesos.

En esa jornada las ventas exentas sumaron 1,17 billones de pesos, representando el 10,4 % del total facturado electrónicamente.

“Lo que sucede en los días sin IVA es que hay un impulso de la economía porque se incrementa el nivel de compras y precisamente para acudir a la exención del día sin IVA, en ese momento, cuando existían, se utilizaba el mecanismo de facturación electrónica”, explicó Quiñónez frente al funcionamiento comercial.

Por su parte, el estudio No. 1281 de la serie Borradores de Economía del Banco de la República analizó el comportamiento de los consumidores.

Los investigadores detectaron que las personas congelan sus gastos habituales en los meses previos y posteriores para concentrar sus compras en el día de la exención.

El documento del emisor concluyó que los beneficios en las ventas de los bienes cubiertos tienen un carácter puramente temporal.

Asimismo, citó el informe emitido en 2021 por la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios que recomendó eliminar las exenciones por crear distorsiones e inequidad.

Frente a las posturas críticas, Quiñónez destacó las ventajas del control fiscal y el incentivo provocado en los comercios, en medio del debate sobre un posible regreso del día sin IVA en el Valle del Cauca.

El ex subdirector de la DIAN argumentó que exigir facturación digital obligatoria obligaba a los comercios formalizar todas sus operaciones comerciales.

“Al ser la facturación electrónica un requisito para estar en los días sin IVA, se genera una situación que se conoce como riesgo subjetivo. Ese riesgo subjetivo lleva a que el contribuyente que está facturando sepa de entrada que la administración tributaria ya sabe cuánto está vendiendo. Y cuando un contribuyente ya sabe cuánto más o menos pueden ser sus ingresos, su comportamiento tiende a cambiar y el recaudo en general se incrementa”, sentenció Quiñónez.

El último día sin IVA que se llevó a cabo efectivamente en Colombia fue el 17 de junio de 2022. Aunque inicialmente estaba programada una tercera jornada para ese año fijada para el 2 de diciembre de 2022, el gobierno nacional mediante el Decreto 2357 del 30 de noviembre de 2022 derogó dicha fecha, dando por finalizadas estas jornadas en el país.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.