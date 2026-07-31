El Centro Democrático radicó en la Cámara de Representantes un proyecto de ley que busca convertir el Día sin IVA en una política de Estado permanente, autorizando hasta tres jornadas al año con prioridad para productos fabricados o ensamblados en Colombia.

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La iniciativa, liderada por el senador Christian Garcés, tiene como objetivo estimular el consumo interno, fortalecer la industria nacional, proteger el empleo y dinamizar las ventas del comercio formal.

El proyecto hace parte de un paquete de dos reformas económicas que también propone eliminar de manera progresiva el gravamen a los movimientos financieros (4×1000).

Según sus promotores, ambas medidas buscan aliviar la carga tributaria de los hogares, aumentar el poder adquisitivo de los colombianos, incentivar la inversión y mejorar la competitividad del país.

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La propuesta establece que el Gobierno Nacional podrá decretar hasta tres jornadas anuales de exención del IVA para determinados bienes, dando prioridad a la producción nacional como una estrategia para fortalecer el aparato productivo y generar mayores oportunidades para la industria colombiana.

Christian Garcés aseguró que estas iniciativas pretenden reducir costos para quienes producen y generan empleo, además de enviar un mensaje de confianza al sector empresarial.

Los proyectos iniciarán su trámite en el Congreso, donde se debatirá su viabilidad y el impacto que tendrían sobre el consumo, la formalidad, la inversión y el crecimiento económico del país.

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