Por: Portal Bogotá

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En medio de las transformaciones urbanas que vive la capital, Bogotá continúa apostando por el fortalecimiento de su infraestructura de movilidad. Según la información publicada por Bogotá.gov.co y la Empresa Metro de Bogotá (EMB), uno de los avances más recientes en este sentido es la próxima entrada en operación de la estación definitiva Calle 53 – Universidad Manuela Beltrán, parte fundamental de la Línea 1 del Metro de Bogotá sobre la avenida Caracas. Esta apertura está programada para el sábado 24 de octubre de 2026, fecha a partir de la cual la estación temporal Marly suspenderá su funcionamiento.

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La nueva estación Calle 53 – Universidad Manuela Beltrán cuenta con una infraestructura moderna, adaptada para atender la creciente demanda de transporte en la ciudad. De acuerdo con EMB, la estación tendrá tres vagones conectados mediante dos pasarelas, alcanzando una extensión de 323 metros de largo y 8 metros de ancho. Las plataformas, igualmente de 8 metros de ancho, han sido diseñadas para optimizar el flujo de usuarios tanto en ingreso como en salida, y para facilitar la movilidad de todos los pasajeros. También se incluyen dos taquillas de atención al público, situadas estratégicamente al norte y al sur de la estación, para mejorar la prestación del servicio.

En términos de seguridad y accesibilidad, la estación introduce puertas automáticas fabricadas con materiales de alta resistencia y dotadas de mecanismos de bloqueo que impiden aperturas no autorizadas. Estas puertas disponen de señalización lumínica y auditiva, facilitando la orientación a personas con discapacidad visual o auditiva y reforzando los compromisos de inclusión dentro del Sistema. A lo anterior se suma un Sistema Inteligente de Transporte (ITS), herramienta que permite monitorear en tiempo real los diferentes componentes operativos, ayudando así a una gestión eficiente del servicio público.

El desarrollo de la Línea 1 del Metro de Bogotá ha traído consigo la habilitación de tres nuevas estaciones de TransMilenio: Calle 26 – Atrio, Calle 72 – Área Andina y Calle 53 – Universidad Manuela Beltrán. Paralelamente, las obras han requerido el cierre temporal de 13 de las 14 estaciones existentes en la troncal Caracas Centro, entre Calle 76 y Hospital, entre ellas Hospital, Tercer Milenio y Avenida 39, según datos de la EMB. Frente a dudas sobre el avance de estas obras, el concesionario Metro Línea 1 (ML1) ofrece atención presencial en la oficina de la calle 45ª No. 14-46.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo inicia operaciones la estación Calle 53 – Universidad Manuela Beltrán?

La estación definitiva Calle 53 – Universidad Manuela Beltrán, perteneciente a la Línea 1 del Metro de Bogotá, comenzará a operar a partir del sábado 24 de octubre de 2026, reemplazando la estación temporal Marly, que suspenderá su servicio desde esa misma fecha.

¿Cuáles son las características de accesibilidad y tecnología en la nueva estación del Metro de Bogotá?

La estación está equipada con puertas automáticas de alta resistencia, las cuales integran señalización luminosa y auditiva para personas con discapacidad visual y auditiva. Además, incorpora un Sistema Inteligente de Transporte (ITS) que permite el monitoreo en tiempo real de la infraestructura y la operación, brindando mayor seguridad y eficiencia al servicio público.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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