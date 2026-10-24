Por: El Espectador

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Desde diciembre de 2025, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación presenta una exposición conformada por cerca de 100 archivos, piezas audiovisuales y objetos, todos ellos seleccionados para invitar a la ciudadanía a reconocer y reflexionar en torno a las memorias del conflicto armado colombiano y las múltiples historias de resistencia que han marcado a quienes lo han vivido. Según información del propio Centro de Memoria, estos elementos están reunidos en la sala permanente llamada 'Terca Esperanza', un espacio que cobra una relevancia particular en la coyuntura actual marcada por las decisiones del Gobierno Nacional.

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El contexto en que esta sala adquiere mayor notoriedad es el más reciente episodio denominado “batalla cultural”, argumentado por el Gobierno, quien desmontó 63 piezas (de las cuales 22 son catalogadas como patrimoniales) en cinco de las 17 salas del Museo Nacional. Frente a estas acciones, la posición manifestada por el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación es inequívoca: mientras consideran que el Gobierno está llevando a cabo actos de censura, Bogotá realiza una apuesta por garantizar espacio a todas las voces e historias, contribuyendo así a la construcción colectiva de la memoria histórica del país.

La importancia de la exposición también se sustenta en el papel que cumple Bogotá como principal ciudad receptora de víctimas del conflicto armado en Colombia. Datos del Registro Único de Víctimas muestran que, hasta julio de 2026, la capital acogió a 418.014 personas obligadas a empezar de nuevo tras ser desplazadas por la violencia. De ese total, 357.748 son reconocidas como sujetos de atención; más de la mitad corresponden a mujeres y la mayoría de las personas está ubicada en el rango de 29 a 60 años. Las localidades que registran mayor concentración de víctimas son Ciudad Bolívar (49.054 personas, que corresponden al 11,74%), Bosa (49.042, es decir, 11,73%), Kennedy (con 46.485, representando el 11,12%), Suba (42.296, para un 10,12%) y Engativá (26.072, que significan el 6,24%).

Cada cifra de este universo cuenta más que un hecho personal; revela una historia individual de sufrimiento, adaptación y resistencia. En este sentido, la sala 'Terca Esperanza' surge como un espacio donde se busca recoger esa diversidad de voces, en un intento por reconstruir desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación los relatos múltiples y complejos que conforman la memoria reciente del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la sala ‘Terca Esperanza’ en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación?

La sala permanente ‘Terca Esperanza’ es un espacio en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación donde se reúnen cerca de 100 archivos, piezas audiovisuales y objetos que reflejan las memorias del conflicto armado y las formas de resistencia de diversas personas involucradas. Su objetivo principal es servir de plataforma para visibilizar historias e impulsar el diálogo sobre la construcción colectiva de la memoria en Colombia.

¿Cuántas víctimas del conflicto armado hay en Bogotá y en qué localidades se concentran?

Según datos del Registro Único de Víctimas, hasta julio de 2026, Bogotá ha recibido a 418.014 víctimas del conflicto armado, de las cuales 357.748 requieren atención especial. Las localidades con más personas desplazadas son Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Suba y Engativá, concentrando una parte significativa de la población en situación de desplazamiento y vulnerabilidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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