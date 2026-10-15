La fiscal general Luz Adriana Camargo permanecerá al frente de la Fiscalía General de la Nación, pese a las versiones sobre una posible renuncia anticipada. Según información divulgada por La FM el 15 de octubre, la funcionaria habría decidido completar su periodo, que se extiende hasta 2028.

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La discusión sobre su continuidad se da en medio de la presión por los avances en investigaciones de alto impacto, entre ellas el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, así como procesos relacionados con la exprimera dama Verónica Alcocer y personas cercanas al presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, de acuerdo con la información publicada por La FM, la fiscal se encuentra de vacaciones con su familia en el Lejano Oriente y tiene previsto regresar a finales de octubre. Durante su ausencia, las versiones sobre una eventual salida del cargo volvieron a cobrar fuerza, aunque la información conocida por el medio apunta a que no dejaría anticipadamente la dirección del ente investigador.

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Las razones detrás de las versiones sobre una posible renuncia

La posibilidad de que Camargo se apartara de la Fiscalía se habría relacionado tanto con las presiones por los resultados de investigaciones sensibles como con circunstancias personales y familiares. Según fuentes cercanas citadas por La FM, la salud de su esposo también habría influido en las reflexiones sobre su continuidad.

Sin embargo, la información divulgada indica que la fiscal habría optado por permanecer en el cargo hasta completar el periodo para el que fue elegida. Su regreso de vacaciones está previsto para finales de octubre, cuando retomaría sus funciones.

¿Hasta cuándo estará Luz Adriana Camargo en la Fiscalía?

Camargo asumió como fiscal general en marzo de 2024, después de ser elegida por la Corte Suprema de Justicia. Su periodo es de cuatro años, por lo que está previsto que concluya en marzo de 2028.

La elección de su sucesor será otro de los asuntos que marcarán la agenda institucional durante el próximo año. Según la información publicada por la citada emisora, en 2027 se conocería la terna para elegir al próximo jefe del ente investigador, cuyo nombramiento corresponde a la Corte Suprema de Justicia. Por ahora, la información disponible señala que Camargo continuará al frente de la entidad y que no contempla apartarse anticipadamente del cargo. Su gestión seguirá bajo la atención pública por los procesos judiciales de alto impacto que adelanta la Fiscalía.

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