Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), se pronunció públicamente a través de una carta luego de que fueran publicados unos chats que lo involucran, junto al magistrado Vladimir Fernández de la Corte Constitucional y la exsocia de una abogada, en un presunto caso de corrupción. De acuerdo con El Espectador y la revista Cambio, estos mensajes apuntaban a una supuesta entrega de dinero, pero Pinilla aclaró los hechos y el alcance de su relación con los implicados.

Sigue a PULZO en Discover

Pinilla afirmó que solo puede referirse a lo que le consta directamente sobre Vladimir Fernández, quien en ese momento era secretario jurídico de la Presidencia. Según declaró, Olmedo López, exdirector de la Ungrd, le indicó que Fernández recomendó a una abogada para asesorar al entonces jefe de Pinilla, luego de una actuación de la Contraloría General de la Nación. Pinilla insistió en que su intención no es proteger a nadie ni tampoco acusar sin pruebas, rechazando manipular la justicia “para enlodar personas ni afirmar hechos que no me constan”.

Respecto a los chats publicados, el exsubdirector recalcó que él mismo los entregó voluntariamente a las autoridades. Subrayó que las conversaciones se han filtrado “sin contexto”, lo que podría desinformar a la opinión pública. El mensaje más relevante corresponde al 9 de enero de 2024, donde, según la revista Cambio, se le señala de entregar dinero en el apartamento de Irma Solangel Torres. Pinilla negó haber hecho cualquier entrega y aseguró que estuvo allí solo para explicar su caso, a petición de Olmedo López, con fines de asesoría jurídica.

Pinilla también resaltó que ha colaborado plenamente con la Fiscalía, aportando su celular, pruebas documentales y testimonios. Recordó que el valor de su testimonio ha sido ratificado por jueces de control de garantías y que su colaboración desencadenó procesos judiciales, acuerdos y sanciones para varios implicados en el escándalo. Así mismo, explicó que la falta de algunos chats se debe a que él mismo eliminó conversaciones, y que la ausencia de registros de ubicación se relaciona con el uso de otros teléfonos, los cuales destruyó tras conocerse el escándalo.

Por otro lado, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, dijo a El Espectador que esos chats no son suficientes para iniciar procedimientos penales contra Fernández, por no existir indicios de delito. Camargo aclaró que quienes tengan evidencia pueden acudir a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara. La Corte Constitucional emitió un comunicado defendiendo la presunción de inocencia de sus magistrados y reiteró el respeto por las decisiones judiciales. Finalmente, fuentes del proceso afirmaron que en los chats solo aparece una recomendación profesional y que no hay evidencia de actos ilícitos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el papel de Sneyder Pinilla en el caso de corrupción de la Ungrd?

Sneyder Pinilla actuó como exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y, tras la investigación por corrupción en esa entidad, se convirtió en testigo clave de la Fiscalía. Aportó información, pruebas y su propio testimonio sobre la entrega de sobornos, acuerdo con las declaraciones citadas por El Espectador y la revista Cambio.

¿Por qué los chats entre Sneyder Pinilla y otros implicados no son considerados pruebas de delito?

De acuerdo con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, consultada por El Espectador, no existen indicios claros de delito en los chats publicados porque estos mensajes fueron entregados “sin contexto” y, según las fuentes citadas, solo evidencian recomendaciones para gestión de puestos, no entrega de dinero ni comisión de delitos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.