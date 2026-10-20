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El Congreso de la República dio aprobación al Presupuesto General de la Nación para 2027, estipulado en $634,9 billones de pesos, después de intensas sesiones de debate en las plenarias de la Cámara de Representantes y el Senado. De acuerdo con lo informado, la aprobación se concretó en la madrugada del martes 20 de octubre, tras la presentación de la iniciativa presupuestal por parte del ministro de Hacienda, Miguel Gómez, en representación del presidente Abelardo de la Espriella. El texto fue respaldado por una amplia mayoría: en la Cámara, 112 votos estuvieron a favor frente a uno negativo, y en el Senado, 57 parlamentarios votaron positivamente mientras solo dos manifestaron su oposición.

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Durante su intervención, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, recalcó que "este presupuesto no es un cheque en blanco" y enfatizó el compromiso de vigilancia para asegurar que los recursos se inviertan de manera adecuada. En esa línea, el presidente de la República indicó que tras la aprobación del Presupuesto, el Gobierno nacional radicará el proyecto de ley de ajuste fiscal.

Entre los cambios destacados, se sumaron 5 billones de pesos adicionales para el sector salud y 6,4 billones para el Ministerio de Defensa. El presupuesto de 2027 prevé un crecimiento del 16,09 % respecto a 2026, destinando una parte considerable a cubrir los gastos de funcionamiento del Estado. Por su parte, el documento incluye una reducción de 11.000 millones de pesos para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), según los detalles compartidos.

Gracias a los ajustes en la Cámara y el Senado, se logró disminuir en $8,36 billones los fondos asignados a la amortización de la deuda, lo que permitió aumentar la inversión en cerca de $7,74 billones. Así, el presupuesto para el pago de obligaciones financieras queda en $147 billones, mientras la inversión asciende a $94,6 billones. También se garantizó la adición de 100.000 millones para educación y 3 billones para el sector de Minas y Energía, incrementando así el presupuesto de ese ministerio de 7,5 billones a 10,51 billones.

El proyecto obliga al Gobierno a presentar informes trimestrales sobre la caja y los gastos de la Nación en 2027. Otros rubros específicos incluyen 100.000 millones para la Registraduría y la Rama Judicial, 11.400 millones para indemnizaciones a familias de soldados fallecidos en combate, y 30.000 millones para funcionamiento de la Defensoría del Pueblo. El Ministerio de Ambiente dispone de 26.500 millones para esterilización de perros y gatos, y 70.000 millones asignados al gas licuado de petróleo. El Instituto Nacional de Vías (Invías) tendrá 100.000 millones para la variante de San Gil y el Departamento para la Prosperidad Social recibirá 7.000 millones, según lo aprobado. Tanto el ministro de Hacienda como el del Interior, Rodrigo Lara, agradecieron al Congreso y a la oposición por su dedicación en los debates, algunos de los cuales se extendieron por cerca de 19 horas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se divide el Presupuesto General de la Nación de Colombia para 2027?

El Presupuesto General de la Nación aprobado para 2027 contempla un total de $634,9 billones de pesos. De este monto, se destinan $147 billones al pago de obligaciones financieras y $94,6 billones a inversión. Sectores como salud y defensa contarán con incrementos significativos, y se incluyen asignaciones relevantes en educación, energía, ambiente, justicia y programas sociales, de acuerdo con la información presentada en el Congreso.

¿Qué controles tendrá el Gobierno sobre el gasto del Presupuesto General 2027?

El proyecto aprobado en el Congreso incluye una exigencia para que el Gobierno nacional presente informes trimestrales sobre el dinero disponible y los gastos realizados durante 2027. De esta manera, se busca dar seguimiento y control sobre el uso de los recursos públicos, tal como lo señaló el presidente del Senado y según lo estipulado en el propio texto del presupuesto.

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