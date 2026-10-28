Por: El Espectador

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La Registraduría Nacional, liderada por Hernán Penagos, dio a conocer el calendario electoral que marcará el rumbo de las elecciones regionales de 2027 en Colombia. Este anuncio, realizado este miércoles, representa el arranque formal de la contienda política en los 32 departamentos del país, un proceso que culminará el 31 de octubre de 2027 cuando los ciudadanos acudan a las urnas para elegir ediles, concejales, diputados, alcaldes y gobernadores.

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El nuevo calendario no solo traza una ruta clave para las colectividades políticas y los aspirantes, sino que también será uno de los últimos actos de Penagos antes de finalizar su mandato como registrador nacional. En este ambiente, partidos y movimientos ya se encuentran estructurando sus estrategias internas con la mira puesta en los comicios. Además, estas elecciones tienen un significado especial, ya que tradicionalmente se consideran un termómetro político para el presidente en ejercicio, Abelardo de la Espriella, quien no quiere quedar por fuera de estas dinámicas.

Durante el evento, la Misión de Observación Electoral (MOE) entregó un informe con alertas tempranas y recomendaciones producto del análisis de la conversación digital durante las recientes elecciones presidenciales. De acuerdo con sus hallazgos, es primordial fortalecer acciones como el monitoreo temprano, la protección diferencial, la información oportuna, el respaldo al periodismo local y la alfabetización mediática, especialmente por el aumento de discursos ofensivos o de odio detectados en redes sociales, en parte basados en género y potenciados por la tecnología. Danilo Sepúlveda, coordinador de Inclusión y Diversidad de la MOE, enfatizó que la confrontación política ha trascendido los insultos convencionales y ahora se articula con narrativas de deslegitimación y estigmatización.

En cuanto a las fechas clave, según información de la Registraduría, la inscripción para votar por cambio de domicilio y la de comités ciudadanos iniciará el 31 de octubre de 2026. El 30 de junio de 2027 comienza el periodo de inscripción de candidatos y listas, mientras que el 31 de julio de ese año se habilita el uso del espacio público para propaganda electoral y se publica el censo. Las personas podrán inscribirse para votar por cambio de residencia hasta el 31 de agosto de 2027. El sorteo de jurados de votación se realizará hasta el 16 de octubre de 2027, y la fecha definitiva de las elecciones será el 31 de octubre de 2027.

Este calendario es fundamental para que tanto partidos como ciudadanos puedan organizarse con tiempo y transparencia de cara a un proceso que será decisivo para el futuro político de las regiones.

¿Cuáles son las fechas más importantes en el calendario electoral para las elecciones regionales de 2027?

De acuerdo con la Registraduría Nacional, algunas de las fechas más relevantes son: inicio de inscripción de votantes y comités ciudadanos el 31 de octubre de 2026; inscripción de candidatos y listas a partir del 30 de junio de 2027; habilitación de propaganda y publicación del censo el 31 de julio de 2027; cierre de inscripción para cambio de residencia el 31 de agosto de 2027; sorteo de jurados hasta el 16 de octubre y la jornada electoral el 31 de octubre de 2027.

¿Por qué la Misión de Observación Electoral hace recomendaciones sobre la conversación digital en las elecciones?

La MOE basa sus recomendaciones en el análisis de más de 26 mil publicaciones vinculadas a procesos electorales recientes, donde detectó un aumento de discursos ofensivos y violencia basada en género facilitada por la tecnología. Estas recomendaciones buscan fortalecer la transparencia y la equidad en las elecciones regionales, protegiendo la integridad de la información y previniendo la deslegitimación y estigmatización de candidatos y grupos políticos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.