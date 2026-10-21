Laura Sarabia respondió a las acusaciones de Angie Rodríguez, quien aseguró que la exfuncionaria tenía fotografías y videos relacionados con la vida privada de Gustavo Petro y que habría utilizado ese material para presionar al entonces mandatario. La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) negó los señalamientos y pidió que las autoridades investiguen lo ocurrido.

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“Lo digo con total claridad: es falso. Nunca he tenido, nunca he visto y nunca he usado ningún material de ese tipo. Nunca he extorsionado a nadie”, escribió la exembajadora de Colombia en el Reino Unido en una carta publicada este miércoles 21 de octubre.

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En su pronunciamiento, Sarabia también hizo énfasis en que las acusaciones involucran posibles situaciones que afectarían a menores de edad. Por eso, sostuvo que, si alguien tiene información que comprometa la dignidad de niños o adolescentes, debe acudir a las autoridades y entregar las pruebas.

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“Si alguien vio algo que afecte la dignidad de un menor, la obligación es denunciarlo de inmediato ante la Fiscalía y entregar las pruebas. No esperar meses, no convertirlo en una entrevista”, manifestó la exfuncionaria del gobierno Petro.

La exjefa de gabinete añadió que ningún cargo público ni salario justifica guardar silencio ante hechos de esa naturaleza. También expresó que está dispuesta a atender los requerimientos de la justicia y reiteró su petición de que se esclarezcan las denuncias.

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¿Qué dijo Angie Rodríguez sobre Laura Sarabia y Petro?

Las declaraciones de Sarabia se conocieron después de que Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, afirmara en una entrevista con el periodista Daniel Samper Ospina que la diplomática tendría imágenes y videos relacionados con la vida privada de Petro.

Rodríguez aseguró que había visto archivos en un computador y sostuvo que Sarabia habría utilizado esa información para presionar al entonces presidente y conseguir su nombramiento como embajadora en el Reino Unido. Sin embargo, durante la entrevista no presentó públicamente material que permitiera verificar esos señalamientos.

La controversia se suma a otras denuncias que Rodríguez ha hecho sobre presuntas irregularidades durante el gobierno anterior, entre ellas las relacionadas con el llamado ‘Pacto de Valledupar’ y el manejo de recursos públicos.

Sarabia pidió que las autoridades esclarezcan los hechos

La exfuncionaria insistió en que las acusaciones deben investigarse y que quienes tengan pruebas deben presentarlas ante la Fiscalía. “Yo estaré a disposición de la justicia para lo que necesite”, concluyó.

Por su parte, Rodríguez manifestó que no se retractará de sus declaraciones. Así, el enfrentamiento entre ambas exfuncionarias continúa mientras las autoridades deben establecer si existen elementos que respalden los señalamientos.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.