Por: EL PILON SA

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La Presidencia de la República informó a través de su página oficial sobre el nombramiento de Jorge Luis Pérez Peralta como gerente del Aeropuerto Alfonso López Michelsen de Valledupar. La hoja de vida del exconcejal fue publicada el 21 de octubre de 2026, confirmando su llegada como nuevo representante regional Norte ante la Aeronáutica Civil. Este documento oficial ratifica la experiencia y los antecedentes laborales que respaldan la designación de Pérez Peralta en este cargo directivo.

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Pérez Peralta ha construido su carrera profesional en el sector público y político de Valledupar. Más recientemente, se desempeñó como secretario de Gobierno en la Alcaldía de Valledupar, mostrando experiencia en la administración municipal y en la gestión de asuntos públicos de relevancia local. A su paso por el ámbito político destaca también la jefatura de la más reciente campaña del representante Alfredo Ape Cuello, con quien mantiene una relación laboral cercana desde hace años. Previamente, Pérez Peralta fue elegido concejal de Valledupar para el periodo 2020-2023, postulado por el movimiento político Equipo Azul.

Además de su gestión municipal y política, el actual gerente del aeropuerto presentó antecedentes de vinculación con la Corporación Autónoma Regional del Cesar, conocida como la entidad encargada de la administración ambiental de la región. Allí ejecutó labores mediante contratos de prestación de servicios durante cuatro periodos entre 2014 y 2015, según la hoja de vida publicada por la Presidencia.

Antes del nombramiento de Pérez Peralta, la gerencia del aeropuerto estuvo en manos de Henry Smith Pradilla hasta enero de 2026. Desde la salida de Pradilla, la administración se mantuvo con encargos temporales, asumidos por gerentes regionales procedentes de Santa Marta y Bucaramanga. El nombramiento oficial de Pérez Peralta responde, entonces, a la necesidad de dar continuidad y liderazgo específico a la terminal aérea de Valledupar bajo la autoridad de la Aeronáutica Civil.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Jorge Luis Pérez Peralta y cuál es su experiencia antes de dirigir el aeropuerto Alfonso López Michelsen?

Jorge Luis Pérez Peralta es un exconcejal de Valledupar que asumió la gerencia del aeropuerto Alfonso López Michelsen en octubre de 2026. Antes de este cargo, trabajó como secretario de Gobierno de Valledupar, jefe de campaña del representante Alfredo Ape Cuello y previamente fue concejal del municipio entre 2020 y 2023 por Equipo Azul. También tuvo vinculación con la Corporación Autónoma Regional del Cesar, durante cuatro periodos en los años 2014 y 2015.

¿Cuándo fue designado Jorge Luis Pérez Peralta como gerente del aeropuerto Alfonso López Michelsen y qué autoridad oficializó la información?

Según la Presidencia de la República, la designación de Jorge Luis Pérez Peralta se publicó oficialmente el 21 de octubre de 2026 en la página oficial de la entidad. Esta publicación confirma su nombramiento y la asunción de la dirección regional Norte de la Aeronáutica Civil, entidad responsable de la operación aeronáutica en la zona.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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