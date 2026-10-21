Por: EL PILON SA

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Una combinación de condiciones climáticas extremas y las propias limitaciones del sistema de acueducto provocaron una crisis en el suministro de agua potable en Valledupar. De acuerdo con la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar (Emdupar), las intensas lluvias en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta contribuyeron al arrastre masivo de lodo y sedimentos, lo que incrementó de manera considerable la turbidez del agua cruda que llega a la planta de tratamiento ubicada en la ciudad.

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Según Julio César Rodríguez, jefe de Gestión Técnica de Emdupar, la situación alcanzó niveles preocupantes cuando la turbiedad del agua superó los 10.000 NTU (unidades de turbidez nefelométrica), una cifra que excedió la capacidad operativa de los sistemas de tratamiento. Rodríguez afirmó que se trató inicialmente de enfrentar el desafío, pero los desarenadores y sedimentadores se llenaron de sedimentos en cuestión de horas, lo que los obligó a ejecutar una parada preventiva de la planta para evitar daños mayores y proteger la seguridad del agua distribuida. "Intentamos tratarlo, pero se nos colmataron rápidamente todas las unidades. Eso obligó a parar la planta porque ya se vuelve intratable el agua", señaló el funcionario, de acuerdo con Emdupar.

Después de la suspensión temporal, la planta logró reanudar actividades, aunque el restablecimiento del suministro a todos los sectores no fue inmediato. Emdupar explicó que la acumulación de aire en las tuberías y la disminución de la presión han dificultado llevar el agua a barrios periféricos y a las zonas altas de la ciudad. Por ello, las cuadrillas técnicas trabajan para normalizar gradualmente la presión y asegurar la llegada del agua potable a todos los hogares afectados.

Entre los sectores impactados se encuentran Arizona, Villa Taxi, La Castellana, Villalba, Garupal, Acuarela y Altos de Comfacesar. La empresa manifestó que la mayoría de las zonas ya cuentan con el servicio, aunque aún es necesario mantener las labores de recuperación. Además, Emdupar solicitó a los ciudadanos no arrojar residuos al alcantarillado ni conectar aguas lluvias a las redes sanitarias, ya que estas prácticas pueden generar rebosamientos durante nuevas precipitaciones, dificultando aún más la operación del sistema.

La empresa continúa monitoreando el estado de las redes para garantizar la normalización total del servicio, al tiempo que la recuperación completa dependerá de una mejora en la calidad del agua y la restauración de la presión en la red de distribución.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las causas del corte de agua potable en Valledupar?

La principal causa fue el aumento de sedimentos y lodo en el agua debido a las fuertes lluvias en la zona alta de la Sierra Nevada de Santa Marta. Esta situación incrementó la turbidez a niveles que la planta de tratamiento de Emdupar no pudo manejar, obligando a una suspensión preventiva del servicio para proteger la infraestructura y mantener la calidad del agua.

¿Qué acciones tomó Emdupar para restablecer el suministro de agua en Valledupar?

Emdupar detuvo temporalmente la planta para evitar daños y, tras el descenso de los niveles de sedimentos, reinició la operación. Sin embargo, la acumulación de aire y la baja presión retrasaron la normalización completa del servicio en algunos sectores, por lo que se desplegaron cuadrillas técnicas para recuperar la presión y se pidió a la ciudadanía evitar prácticas inconvenientes en las redes, como arrojar residuos o conectar aguas lluvias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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