Por: Portal Bogotá

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Los amantes de la música sinfónica en Bogotá tendrán una cita imperdible gracias a la iniciativa "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa". Según la Alcaldía de Bogotá, se realizarán dos conciertos gratuitos con la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) en el emblemático teatro León de Greiff de la Universidad Nacional sede Bogotá. El primero de estos eventos se programó para el viernes 23 de octubre a las 7:00 p. m. y el segundo para el sábado 24 de octubre de 2026 a las 4:00 p. m., ambos con acceso libre hasta completar el aforo, lo que brinda una oportunidad para que la ciudadanía disfrute de la oferta cultural sin costo.

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De acuerdo con la información compartida por la propia Orquesta Filarmónica de Bogotá en sus redes sociales, el repertorio preparado para ambas jornadas destaca por la selección de obras de tres grandes compositores. Bajo la batuta de Scott Terrell, director invitado originario de Estados Unidos, se interpretarán "De una mañana de primavera" de Lili Boulanger, la Sinfonía "Inextinguible" de Carl Nielsen y el "Concierto para piano No. 2" de Frédéric Chopin, este último con Sergei Sichkov en la parte solista. La propuesta artística no solo acerca al público a piezas emblemáticas de la música universal, sino que subraya el nivel de los intérpretes y directores involucrados.

El director Scott Terrell, como lo destaca la Alcaldía de Bogotá, cuenta con una extensa trayectoria internacional y ha forjado su nombre gracias a su creatividad, carisma y compromiso con la excelencia artística. Ha sido invitado por orquestas tan relevantes como la Filadelfia, Houston, Pittsburgh o Rotterdam y actualmente es Profesor Asociado de Estudios Orquestales en la Universidad Estatal de Luisiana, en Estados Unidos.

Por su parte, Sergei Sichkov, pianista de la Filarmónica de Bogotá, tiene un historial de premios y reconocimientos desde joven. Estudió en el prestigioso conservatorio estatal P. Tchaikovsky y desde entonces ha participado en conciertos y grabaciones tanto en Rusia como en Colombia. Además de su labor como pianista principal de la OFB, es docente en la Universidad Javeriana, lo que resalta su doble faceta como intérprete y formador.

La organización invita al público a consultar toda la programación en la página oficial de la Filarmónica de Bogotá para no perderse más actividades culturales. Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde son los conciertos gratis de la Orquesta Filarmónica de Bogotá en octubre de 2026?

Los conciertos gratuitos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá se llevarán a cabo el viernes 23 de octubre a las 7:00 p. m. y el sábado 24 de octubre de 2026 a las 4:00 p. m. en el teatro León de Greiff de la Universidad Nacional sede Bogotá. La entrada será libre hasta completar el aforo, de acuerdo con la Alcaldía de Bogotá.

¿Quiénes son Scott Terrell y Sergei Sichkov, protagonistas de los conciertos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá?

Scott Terrell es director de orquesta estadounidense, reconocido internacionalmente y actual Profesor Asociado de Estudios Orquestales en la Universidad Estatal de Luisiana. Ha dirigido importantes orquestas en Estados Unidos y Europa. Sergei Sichkov, pianista de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, es graduado del conservatorio estatal P. Tchaikovsky, ha ganado premios desde su juventud y es además profesor en la Universidad Javeriana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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