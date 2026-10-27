Hay recetas que se ven deliciosas en redes sociales y que dan ganas de preparar en casa, hasta que llega el momento de buscar los utensilios necesarios. Un día se antoja una torta, otro una preparación con verduras gratinadas y, en otra ocasión, una receta que necesita un recipiente resistente al calor.

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En ese momento uno se da cuenta de que no todos los moldes sirven para lo mismo. El material, el tamaño y la forma pueden influir en la preparación y en la facilidad para desmoldar, servir y limpiar después.

Por eso, tener recipientes adecuados puede facilitar la rutina en la cocina y animar a probar nuevas recetas. Estas tres opciones ofrecen alternativas para quienes quieren equiparse mejor sin llenar los cajones de utensilios que nunca utilizan.

1. Lollicy: un juego de moldes para tener más opciones al hornear

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Cuando se quiere preparar más de una receta, contar con diferentes moldes puede resultar práctico. El juego de Lollicy está pensado para quienes buscan reunir varios recipientes para hornear en un mismo conjunto.

Este tipo de set puede ser útil para preparar tortas, bizcochos y otras recetas que requieren diferentes tamaños o formas de molde. También permite tener alternativas para organizar las preparaciones según la cantidad de porciones que se necesiten.

Es una opción para quienes están comenzando a hornear con más frecuencia o quieren renovar algunos de los utensilios que ya tienen en casa.

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2. MALACASA: un molde de cerámica para preparar y servir en la mesa

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No todas las recetas al horno son postres. Las verduras gratinadas, las pastas horneadas y otras preparaciones saladas también necesitan un recipiente adecuado.

La fuente rectangular de MALACASA, fabricada en cerámica, es una alternativa para quienes disfrutan preparar platos que pasan directamente del horno a la mesa. Su diseño permite presentar la comida en el mismo recipiente en el que se cocina, lo que puede simplificar el momento de servir.

Además, una fuente de este tipo puede ser útil para reuniones familiares o comidas en las que se preparan varias porciones de una sola vez.

Antes de utilizarla, conviene revisar las indicaciones del fabricante sobre temperatura máxima y cuidados del material para garantizar un uso adecuado.

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3. Moldes de acero inoxidable: una alternativa para preparar pasteles

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Si la idea es hacer tortas en casa, elegir un molde que se adapte a la receta es fundamental. Esta tercera opción corresponde a un juego de moldes para pasteles de acero inoxidable, pensado para quienes buscan recipientes de metal para sus preparaciones.

El acero inoxidable puede resultar atractivo para quienes prefieren evitar los recubrimientos antiadherentes tradicionales. Sin embargo, es importante tener presente que el comportamiento de este material es diferente al de los moldes antiadherentes: según el diseño y las indicaciones del fabricante, puede ser necesario engrasar el recipiente para facilitar el desmolde.

Es una alternativa para quienes quieren preparar pasteles y experimentar con recetas caseras, siempre verificando las dimensiones, las instrucciones de uso y la compatibilidad del producto con el horno.

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Tener los utensilios adecuados también ayuda a disfrutar la cocina

A veces, para animarse a cocinar más en casa, no hace falta comprar todos los accesorios que aparecen en internet. Puede ser suficiente con identificar qué recetas se preparan con más frecuencia y elegir los utensilios que realmente ayudan a hacerlas.

Un juego de moldes puede servir para experimentar con postres; una fuente de cerámica puede facilitar la preparación de platos para compartir, y los recipientes de acero inoxidable pueden ser otra alternativa para quienes disfrutan hornear pasteles.

La clave está en elegir moldes que se adapten a las recetas, al espacio disponible y a la frecuencia con la que se utilizan. Así, cocinar en casa puede convertirse en una actividad más práctica y en una oportunidad para probar preparaciones diferentes.

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