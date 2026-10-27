Hay días en los que cocinar parece una tarea sencilla hasta que toca pensar en todo lo que hay que hacer: lavar los ingredientes, preparar el arroz, estar pendiente de que no se queme, organizar el acompañamiento y, finalmente, lavar todos los utensilios.

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Durante mucho tiempo pensé que una arrocera era de esos electrodomésticos que ocupaban espacio en la cocina y que realmente no hacían tanta diferencia. Hasta que entendí algo: si un aparato puede encargarse de una parte de la comida mientras yo hago otra cosa, ya está haciendo bastante por mí.

El arroz es precisamente uno de esos alimentos que requieren atención aunque parezcan fáciles de preparar. Por eso, una arrocera puede convertirse en una especie de asistente para la cocina: se agregan los ingredientes, se selecciona el programa y el aparato se encarga de buena parte del proceso.

Estas son tres opciones que pueden ayudar a quienes quieren cocinar con menos complicaciones:

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1. Cuckoo CRP-P0609S: para quienes buscan mucho más que arroz

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La primera opción es la Cuckoo CRP-P0609S, una arrocera eléctrica a presión con calentamiento por inducción.

Una de sus principales ventajas es que no está pensada únicamente para preparar arroz blanco. Tiene diferentes configuraciones para preparar arroz glutinoso, integral, GABA y arroz mixto, además de funciones que permiten utilizarla para otras preparaciones.

De hecho, este modelo puede utilizarse para cocinar alimentos como huevos, fríjoles, lentejas, tofu y verduras al vapor, entre otras preparaciones.

Esto puede resultar especialmente útil para alguien que quiere reducir el número de ollas que utiliza durante la semana.

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2. Cuckoo Micom Fuzzy Logic: una opción para olvidarse un poco de la olla

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La segunda alternativa es otra Cuckoo, esta vez con tecnología Micom y Fuzzy Logic, pensada para ajustar automáticamente el proceso de cocción.

La idea resulta sencilla para quienes no quieren estar pendientes de cada minuto: en lugar de tener que controlar constantemente la preparación, la arrocera automatiza buena parte del proceso.

Además, su capacidad permite preparar varias porciones de una sola vez, algo práctico si se acostumbra cocinar arroz para varios días o para toda la familia.

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3. Cosori: una alternativa versátil para la cocina diaria

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La tercera opción es la Cosori, una arrocera con capacidad para preparar hasta 10 tazas de arroz sin cocinar y diferentes programas de cocción.

Además del arroz, incluye funciones para preparar otros alimentos y una cesta para cocinar al vapor, por lo que puede servir para armar comidas completas sin tener que utilizar tantos recipientes.

También cuenta con función para mantener la comida caliente, algo que puede ser útil cuando los horarios de quienes comen en casa no coinciden.

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Cocinar también puede ser cuestión de quitarse tareas de encima

Al final, tener una arrocera no significa necesariamente cocinar más. Todo lo contrario: para muchas personas puede significar tener una tarea menos de la que estar pendiente.

Mientras el arroz se prepara, es posible adelantar una ensalada, cocinar una proteína, organizar la cocina o simplemente sentarse unos minutos.

Y quizá ese sea el verdadero beneficio: no se trata solamente de conseguir un arroz bien preparado, sino de convertir una parte repetitiva de la rutina en algo mucho más automático.

Porque cuando se cocina todos los días, cada pequeño ahorro de tiempo termina haciendo una diferencia.

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