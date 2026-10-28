La lavadora también necesita una limpieza periódica para evitar que se acumulen residuos en el tambor, los compartimentos del detergente y las juntas de la puerta.

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Como referencia, Whirlpool recomienda limpiar el electrodoméstico al menos una vez al mes o cada 30 ciclos, aunque la frecuencia puede cambiar según el uso, el modelo y las instrucciones del fabricante.

Si la máquina se utiliza diariamente, se lavan prendas muy sucias o aparece un olor desagradable, puede ser necesario revisar antes sus componentes. Lo importante es no esperar a que los residuos sean visibles para realizar el mantenimiento.

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Paso a paso para limpiar la lavadora

1. Revise el manual del electrodoméstico. Antes de utilizar productos de limpieza, compruebe si la máquina cuenta con un ciclo específico para limpiar el tambor y qué sustancias recomienda el fabricante.

2. Limpie el tambor. Retire la ropa y ejecute el ciclo de limpieza de la lavadora, si está disponible. Utilice el producto indicado y respete las cantidades y las instrucciones de la etiqueta.

3. Limpie el dispensador del detergente. Si el compartimento es extraíble, compruebe en el manual cómo retirarlo. Lave las piezas siguiendo las indicaciones del fabricante y elimine los residuos de jabón y suavizante.

4. Revise la goma de la puerta. En las lavadoras de carga frontal, la junta puede retener agua, pelusas y restos de detergente. Límpiela con un paño suave, prestando atención a los pliegues y siguiendo las recomendaciones del equipo.

5. Seque y ventile el interior. Al terminar, retire el agua que haya quedado en las superficies accesibles y deje abierta la puerta cuando sea seguro hacerlo, para facilitar la ventilación.

La limpieza del tambor, el uso de los ciclos adecuados y la ventilación posterior forman parte de las recomendaciones de mantenimiento de los fabricantes.

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¿Qué hacer si la lavadora huele mal?

Un olor desagradable puede estar relacionado con la humedad retenida, los residuos de detergente o la suciedad acumulada en las juntas y los compartimentos.

Para solucionarlo, conviene limpiar las zonas accesibles, ejecutar el ciclo de mantenimiento y comprobar que no quede agua estancada. Si el olor persiste, la máquina no desagua correctamente o presenta señales de moho que no se pueden retirar con la limpieza habitual, puede ser necesario consultar al servicio técnico.

No se recomienda agregar vinagre, cloro u otros productos al azar: algunos materiales y componentes pueden deteriorarse si se utilizan sustancias no autorizadas. Tampoco deben mezclarse diferentes limpiadores.

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Hábitos que ayudan a mantener la lavadora limpia

Además de realizar la limpieza mensual recomendada como referencia, es útil retirar las prendas al terminar el ciclo, limpiar los derrames de detergente y revisar periódicamente el dispensador.

Dejar ventilado el interior después del lavado, siempre que las condiciones del equipo lo permitan, ayuda a reducir la humedad retenida. Estas acciones sencillas complementan el mantenimiento y pueden evitar que los malos olores se conviertan en un problema recurrente.

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