Las manchas blanquecinas que aparecen en los grifos, las mamparas y los cabezales de ducha suelen estar relacionadas con los minerales presentes en el agua. Cuando las gotas se evaporan, pueden dejar depósitos de cal que se acumulan con el tiempo.

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La frecuencia con la que aparece el sarro depende, entre otros factores, de la dureza del agua y de la periodicidad de la limpieza. Por eso, retirarlo cuando comienza a acumularse suele resultar más sencillo que tratar una capa endurecida.

Cómo quitar el sarro paso a paso

1. Identifique el material que va a limpiar. No es lo mismo limpiar una mampara de vidrio que una llave cromada, una superficie negra mate o una pieza con un acabado especial. Revise las indicaciones del fabricante antes de elegir el producto.

2. Elija un limpiador compatible. Para los depósitos minerales, existen productos desincrustantes formulados para baños. Algunos utilizan ácido cítrico, pero esto no significa que sean apropiados para todas las superficies. Siga las instrucciones de uso y los tiempos de contacto indicados en la etiqueta.

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3. Aplique el producto con cuidado. En grifos y accesorios delicados, es preferible utilizar un paño suave y aplicar el limpiador según las instrucciones, en lugar de rociarlo directamente sobre las piezas.

4. Retire los residuos. Enjuague con abundante agua cuando el fabricante lo indique y seque con un paño limpio para reducir las marcas que dejan las gotas.

5. Revise el cabezal de la ducha. Si los orificios presentan depósitos minerales, consulte el manual para saber si se puede desmontar y cómo limpiarlo sin dañar sus componentes.

Las recomendaciones de fabricantes de grifería destacan la importancia de utilizar productos compatibles, evitar materiales abrasivos y enjuagar adecuadamente las superficies.

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¿Se puede usar vinagre para quitar el sarro?

El vinagre se utiliza habitualmente para disolver ciertos depósitos minerales, pero no es una solución universal. Su acidez puede afectar algunos acabados, recubrimientos y componentes de la grifería. Por eso, no debe aplicarse sin verificar primero las instrucciones específicas del producto que se va a limpiar.

Si el fabricante desaconseja los ácidos, es mejor optar por un limpiador aprobado para ese material. Las esponjas metálicas, los polvos abrasivos y los raspadores también pueden rayar las superficies.

Una precaución fundamental: nunca mezcle vinagre con lejía o cloro, ni combine diferentes limpiadores. Estas mezclas pueden liberar gases peligrosos.

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Trucos para evitar que vuelva a aparecer

Después de ducharse, retirar el exceso de agua de las mamparas y secar las llaves con un paño suave ayuda a disminuir los depósitos que quedan al evaporarse las gotas.

También conviene hacer una limpieza ligera con regularidad, en lugar de esperar a que el sarro forme una capa gruesa. Si el agua de la vivienda tiene una concentración elevada de minerales, será necesario revisar las superficies con mayor frecuencia.

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