Las tablas de picar se utilizan para cortar frutas, verduras, carnes y otros alimentos que pueden dejar restos, manchas y olores persistentes. Cuando no se lavan correctamente, los residuos pueden permanecer en la superficie y acumularse en las marcas que deja el cuchillo.

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El material también influye. Las tablas de plástico, por ejemplo, tienen superficies no porosas que suelen ser más fáciles de limpiar, mientras que la madera requiere cuidados específicos para evitar daños por humedad.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) recomienda lavar las tablas con agua caliente y jabón después de utilizarlas. También aconseja reemplazarlas cuando están excesivamente desgastadas o presentan surcos difíciles de limpiar.

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Cómo quitar el mal olor de una tabla de picar

Retire los restos de comida. Antes de lavar la tabla, elimine los residuos visibles y evite dejarlos secar sobre la superficie. Lávela con agua caliente y jabón. Frote ambos lados con una esponja limpia y detergente lavaplatos, prestando atención a las zonas con marcas de cuchillo. Enjuague completamente. Retire todos los restos de jabón y compruebe que no queden partículas de alimentos adheridas. Séquela correctamente. En el caso de las tablas de madera, es importante eliminar el exceso de agua y dejarlas secar completamente, preferiblemente en posición vertical y con circulación de aire. No conviene guardarlas húmedas. Revise si el olor persiste. Si la tabla continúa oliendo mal después del lavado, inspeccione la superficie. Las ranuras profundas, las grietas y las zonas deterioradas pueden dificultar la limpieza.

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¿Se puede utilizar bicarbonato o limón?

El bicarbonato de sodio se utiliza en algunas rutinas domésticas para ayudar a reducir ciertos olores. Sin embargo, no sustituye el lavado con agua y jabón ni garantiza la eliminación de microorganismos.

Si se desea probarlo, conviene consultar las recomendaciones de cuidado del fabricante y hacer una prueba en una zona poco visible, especialmente en tablas de madera. El limón tampoco debe considerarse un desinfectante confiable por sí solo.

Para desinfectar una tabla, el USDA contempla el uso de una solución de una cucharada de cloro líquido sin perfume por cada galón de agua, siempre que se sigan las indicaciones correspondientes. En términos aproximados, equivale a unos 15 mililitros de cloro por 3,8 litros de agua. Es fundamental comprobar la etiqueta del producto, respetar el tiempo de contacto indicado y enjuagar cuando corresponda. Nunca se debe mezclar cloro con limón, vinagre ni otros limpiadores.

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Cómo evitar los malos olores en las tablas de picar

Una de las medidas más importantes es lavar la tabla inmediatamente después de utilizarla, en lugar de dejarla con restos de alimentos durante horas.

También es recomendable emplear tablas diferentes para las carnes y los pescados crudos y para los alimentos que se consumen sin cocción, como frutas y verduras. Esta separación ayuda a reducir el riesgo de contaminación cruzada.

En el caso de las tablas de madera, hay que seguir las instrucciones específicas para evitar que se deformen o deterioren. Si una tabla tiene grietas profundas, surcos que no se pueden limpiar o un desgaste considerable, lo más seguro es reemplazarla.

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