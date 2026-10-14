Un jugador de Bogotá podría convertirse en millonario tras el más reciente sorteo de la Lotería de Cundinamarca, cuyo premio mayor cayó en la localidad de Suba. La fracción ganadora, que entrega $2.500 millones, fue vendida en un punto Paga Todo ubicado en el centro de ese sector de la capital.

Sigue a PULZO en Discover

El resultado corresponde al sorteo 4824, realizado el martes 13 de octubre de 2026. El número que se llevó el premio mayor fue el 5793 de la serie 251, combinación que ahora mantiene la expectativa sobre la identidad de la persona que compró la fracción premiada.

La suerte también dejó dinero para otros participantes. Durante la comercialización del sorteo, la Lotería de Cundinamarca entregó $172.783.796 en premios por aproximaciones. Al sumar ese monto con el premio mayor vendido en Suba, la cifra supera los $2.670 millones en reconocimientos económicos, según los datos reportados por la organización.

(Vea también: Baloto llenó de plata a alguien en pueblo que no pasa los 2.000 habitantes: ganador se llevó $ 61.600 millones)

Lee También

Mauricio Chaparro, gerente general de Grupo Gelsa, destacó que la venta de la fracción ganadora en uno de sus puntos representa una noticia positiva para los jugadores y la red comercial. El directivo también resaltó la importancia de contar con establecimientos autorizados para acercar estos juegos de suerte y azar a los ciudadanos.

Por su parte, Maribel Córdoba, gerente de la Lotería de Cundinamarca, recordó la importancia de participar de manera responsable y adquirir los productos en canales autorizados. La entidad también cumple una función en la financiación de la salud pública: desde 2024, sus aportes a ese sector superan los $42.000 millones, de acuerdo con la información entregada.

Ahora, la atención está puesta en la persona que tiene la fracción correspondiente al número 5793 de la serie 251. Paga Todo invitó al posible ganador a acercarse para recibir orientación sobre los requisitos y el procedimiento de reclamación. Por el momento, la información divulgada identifica el punto de venta en Suba, pero no revela quién compró el tiquete premiado.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.