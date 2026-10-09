Un nuevo multimillonario apareció en Colombia luego de que el Baloto entregara un premio de 61.600 millones de pesos en Nobsa, un pequeño municipio de Boyacá que cuenta con poco más de 16.000 habitantes. El resultado sorprendió a los habitantes de esta población de la provincia de Sugamuxi, donde la noticia se conoció durante la mañana del domingo 4 de octubre.

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El ganador acertó los seis números del sorteo y se quedó con uno de los premios más cuantiosos que ha entregado este juego de azar en el país. Además, su historia tiene un detalle particular: en lugar de confiar en la selección automática de la lotería, eligió manualmente cada uno de los números con los que terminó cambiando su vida.

La combinación ganadora del sorteo del 3 de octubre estuvo conformada por los números 03, 10, 14, 26 y 31, junto con la superbalota 10. Con esa selección, el afortunado se convirtió en el nuevo ganador del acumulado, que llegó a los 61.600 millones de pesos.

Baloto entregó uno de sus premios más grandes en Nobsa

La suma que recibió el ganador se encuentra entre las más altas en la historia del Baloto. De acuerdo con la información suministrada, corresponde al cuarto premio más abultado que ha entregado el juego desde su creación y al acumulado más cuantioso otorgado en el país durante los últimos nueve años.

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La cifra también permite dimensionar el alcance del premio. Los 61.600 millones de pesos representan una cantidad comparable con la riqueza que genera durante un año un municipio boyacense como Monguí, según la referencia incluida en la información del sorteo.

Sin embargo, el ganador todavía está lejos de superar el récord histórico de la lotería. Ese reconocimiento permanece en manos de una persona que se llevó 117.000 millones de pesos en Bucaramanga, en 2012, el premio más alto entregado por el Baloto hasta ahora.

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