Unilever concentrará su operación en Colombia en el negocio de belleza y cuidado personal, tras anunciar la venta de sus divisiones de alimentos y aseo del hogar.
Con estos cambios, la multinacional británica conservará siete marcas en el país: Dove, Rexona, Axe, Pond’s, Savital, Sedal y Ego.
En el segmento de alimentos, Unilever transferirá a McCormick el control de marcas reconocidas como Fruco, Knorr, Maizena y Hellmann’s.
La operación está valorada en cerca de US$44.800 millones, de los cuales US$15.700 millones se pagarán en efectivo y US$29.100 millones mediante acciones de McCormick. Por ello, Unilever mantendrá una participación indirecta en estas marcas.
La integración busca crear un negocio global de sabores con ingresos estimados en US$20.000 millones, según cálculos basados en los resultados de 2025.
La operación fue presentada ante la Superintendencia de Industria y Comercio para su evaluación.
Por otra parte, en enero de 2026, Unilever anunció la venta de su negocio de aseo doméstico en Colombia y Ecuador a la peruana Alicorp. El acuerdo incluye marcas como FAB, 3D, Aromatel, Coco, Vel Rosita, Puro y Lavo Matic.
En 2025, Unilever Andina Colombia registró ingresos por $1,97 billones y una utilidad neta de $146.140 millones.
Estos movimientos responden a la estrategia global de la compañía de fortalecer su presencia en categorías de mayor crecimiento, especialmente belleza y cuidado personal.
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