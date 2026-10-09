Starbucks, la mayor cadena de cafeterías del mundo, ha estudiado la posibilidad de comprar Chipotle Mexican Grill, una de las principales compañías de comida mexicana en Estados Unidos.

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La operación, que todavía no se ha formalizado mediante una oferta, podría convertirse en la mayor adquisición de la historia del sector de restaurantes, con una valoración cercana a los US$ 41.000 millones.

La iniciativa estaría relacionada con Brian Niccol, actual consejero delegado de Starbucks, quien dirigió Chipotle entre 2018 y 2024, antes de asumir el liderazgo de la compañía de café.

Durante su gestión anterior, Niccol impulsó el crecimiento de la cadena mexicana, que posteriormente perdió cerca de la mitad de su valor de mercado.

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La posibilidad de una adquisición provocó movimientos en la bolsa estadounidense.

Las acciones de Chipotle subieron alrededor de 6 %, mientras que los títulos de Starbucks retrocedieron cerca de 4 % durante la jornada mencionada en el reporte. Starbucks cuenta con una capitalización bursátil aproximada de US$ 103.000 millones.

De concretarse, la operación superaría ampliamente el récord anterior del sector de restaurantes, establecido en 2014, cuando Burger King adquirió la cadena canadiense Tim Hortons por US$ 11.400 millones.

La eventual compra permitiría a Starbucks ampliar su negocio más allá de las bebidas y fortalecer su presencia en el mercado de alimentos preparados. Sin embargo, por ahora, la iniciativa sigue siendo una posibilidad analizada y no un acuerdo confirmado entre las compañías.

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