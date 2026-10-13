La informalidad laboral en Colombia continúa siendo uno de los principales retos del mercado de trabajo.

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En 2025, el 55,9 % de los ocupados trabajaba en la informalidad y, entre mayo y julio de 2026, la cifra fue de 54,6 %.

Un estudio del Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Externado concluye que reducir los costos de contratación puede ayudar, pero no es suficiente para resolver el problema.

El análisis de las reformas laborales desde 2009 muestra que medidas como la Ley 1429 de 2010 y la Ley 1607 de 2012 sí tuvieron efectos sobre el empleo formal, aunque menores a los esperados.

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En cambio, el principal factor detrás de la reducción de la informalidad habría sido el aumento en los niveles de educación de los trabajadores.

Entre 2013 y 2025, la informalidad cayó cerca de 10 puntos y el estudio atribuye 66 % de esa reducción al cambio en la composición educativa de los ocupados. La brecha es amplia: alcanza 94,9 % entre personas sin estudios y 11,4 % entre posgraduados.

El problema también golpea especialmente a microempresas, zonas rurales y trabajadores de tiempo parcial.

El estudio plantea mejorar la educación, fortalecer la formación laboral y revisar los incentivos de seguridad social y tributarios para facilitar la formalización.

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