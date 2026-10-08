Nipskin, marca colombiana de soluciones adhesivas para belleza, cuidado personal y deporte, pasó de vender cubrepezones por Instagram a tener presencia en más de 20 países y avanzar en su expansión internacional.

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La compañía fue creada por Juliana Ambrad a partir de una necesidad personal: encontrar una alternativa al brasier que no irritara la piel. Tras comprobar que existía demanda, desarrolló sus propios productos y retomó el proyecto junto con sus socios a finales de 2022.

La empresa comenzó con tres referencias de cubrepezones y actualmente cuenta con casi 100 productos, entre parches para granitos, cintas adhesivas, productos de maquillaje y soluciones para evitar irritaciones durante actividades deportivas. Nipskin espera cerrar 2026 con más de un millón de unidades vendidas y busca duplicar esa cifra en 2027.

Uno de sus principales avances ha sido su llegada a Walmart en Estados Unidos, donde actualmente vende en línea y planea ingresar a las tiendas físicas el próximo año.

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La marca también prepara su expansión hacia Uruguay, Guatemala y Bolivia, mientras fortalece su presencia en Latinoamérica y Estados Unidos.

La producción se distribuye entre Colombia, Corea y China, dependiendo de la tecnología requerida para cada producto.

La compañía cuenta actualmente con 30 empleados y trabaja en nuevas soluciones adhesivas para deportistas y en una futura línea relacionada con el cuidado de los senos.

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