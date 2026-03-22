Momentos de tensión se vivieron este martes a bordo de un vuelo de la aerolínea Wingo que cubría la ruta Barranquilla – San Andrés, luego de que la aeronave tuviera que regresar al aeropuerto pocos minutos después del despegue.

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Según reportes de pasajeros y medios locales, el Boeing 737-800 impactó con aves durante la fase de ascenso, lo que provocó un incidente en una de sus turbinas.

El hecho fue captado en video por un viajero desde una de las ventanillas del avión. En las imágenes se observan llamaradas en los motores, lo que rápidamente se viralizó en redes sociales y causó preocupación entre los usuarios.

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#ATENTOS. Boeing 737-800 de Wingo, que cubría la ruta B/quilla – San Andrés, regresó de emergencia al arpto/Ernesto Cortisozz tras impactar con aves durante fase de ascenso. La aeronave aterrizó de manera segura, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de incidentes. pic.twitter.com/pJE2JpNehC — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) March 22, 2026

La aeronave regresó de manera segura al Aeropuerto Ernesto Cortissoz, cumpliendo con todos los protocolos de emergencia establecidos por la aerolínea y la Aeronáutica Civil.

Una vez en tierra, el avión fue inspeccionado por personal técnico para evaluar el impacto en las turbinas y garantizar que no hubiera daños que comprometieran la seguridad de la operación.

De acuerdo con Wingo, la aeronave transportaba a 144 pasajeros, todos los cuales se encuentran en perfecto estado de salud. Ninguno de los ocupantes resultó herido, y la tripulación actuó con rapidez y profesionalismo para manejar la situación.

En la sala de espera del aeropuerto, los pasajeros fueron atendidos mientras se realizaba la revisión técnica y mecánica del avión. La aerolínea informó que debido al incidente, se activó un vuelo sustituto que partirá esta misma noche a las 9:00 p.m. con destino a San Andrés, garantizando que los pasajeros puedan continuar su viaje sin mayores inconvenientes.

Hasta el momento, la Aeronáutica Civil no se ha pronunciado oficialmente sobre las causas del incidente, aunque Wingo confirmó que el impacto con aves fue el origen de la emergencia. Este tipo de eventos, aunque poco frecuentes, son monitoreados estrictamente por las autoridades aeronáuticas para prevenir cualquier riesgo y garantizar la seguridad de los pasajeros y la tripulación.

Blu Radio informó que el avión solo permaneció en el aire aproximadamente 20 minutos antes de que se declarara el aterrizaje de emergencia. La rápida reacción de la tripulación permitió que el aterrizaje se realizara sin contratiempos y que se protegiera la integridad de todos los pasajeros.

Este incidente recuerda la importancia de los protocolos de seguridad en la aviación y la capacidad de respuesta de las aerolíneas ante eventos inesperados. Aunque los pasajeros vivieron momentos de angustia, la operación demostró que los sistemas de seguridad y la preparación de la tripulación funcionan de manera efectiva para afrontar cualquier eventualidad en vuelo.

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