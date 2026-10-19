Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un accidente de tránsito de gran gravedad se registró en la noche del domingo 18 de octubre en la vía que conecta a Ataco con Planadas, en la zona sur del departamento del Tolima. El suceso, confirmado por reportes de fuentes locales según información recuperada de El Nuevo Día, involucró a dos vehículos: una motocicleta y una camioneta de platón. Como consecuencia inmediata, dos personas resultaron lesionadas y tuvieron que ser trasladadas de urgencia al Hospital Nuestra Señora de Lourdes de Ataco para recibir atención médica.

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Los hechos sucedieron específicamente en el sector conocido como La Rochela, cerca de la vereda El Viso, lugar que hace parte de la jurisdicción del municipio de Ataco. Este episodio causó alarma entre las autoridades y habitantes de la zona, debido a la gravedad de las heridas presentadas por quienes estuvieron implicados en el siniestro.

Según los primeros reportes, uno de los pacientes ingresó al hospital en delicado estado, requiriendo atención inmediata bajo lo que se denomina "código azul", término médico que indica la necesidad de una respuesta de emergencia ante una situación de peligro vital. Sin embargo, pese a la circulación de información extraoficial sobre el posible fallecimiento de una de las víctimas, ni las autoridades de tránsito ni los organismos de salud han confirmado oficialmente el deceso hasta el momento.

En cuanto a las causas del accidente, la información obtenida por El Nuevo Día señala que aún no se han establecido de manera oficial las circunstancias que llevaron a la colisión entre la motocicleta y la camioneta. Las autoridades se encuentran a la espera de los resultados de las investigaciones y de un pronunciamiento formal, tanto de los organismos de control como del centro asistencial, que permita conocer el avance en la recuperación de los pacientes y esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

El accidente ha puesto de nuevo sobre la mesa la preocupación por la seguridad vial en este corredor del sur del Tolima, donde la falta de información clara sobre las causas del incidente subraya la importancia de esperar confirmaciones oficiales antes de difundir versiones no verificadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa el código azul en casos de emergencias médicas?

El término "código azul" hace referencia a una alerta que indica una situación de emergencia médica crítica, en la que se requiere atención inmediata para salvar la vida de un paciente. En el contexto de este accidente, significa que uno de los heridos llegó al hospital en estado muy grave y se activó un protocolo especial para responder rápidamente a su condición.

¿Cuál es el estado de los heridos en el accidente de Ataco y se ha confirmado alguna muerte?

De acuerdo con la información recogida por El Nuevo Día, dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital Nuestra Señora de Lourdes de Ataco. Aunque hay versiones extraoficiales sobre el posible fallecimiento de uno de los involucrados, hasta el momento las autoridades y el centro asistencial no han confirmado ninguna muerte relacionada con este accidente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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